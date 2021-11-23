 

Мнение: Вот генномодифицировали Ванюшеньку!

23.11.2021, 14:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот генномодифицировали Ванюшеньку!

Страшен был царев указ: самых лютых и нераскаянных антиваксеров — вакцинировать без жалости и снисхождения публично, на Красной площади.
С утра через всю Москву снова катят в тележке антиваксера — в чистом, белом; кандалы; взгляд яростный и непокорный; рядом бегут мальчишки:
— Везут! везут!
На Красной площади толпа, и помост, по помосту ходит доктор: чёрная бородища — во, зубы скалит, рубашечку алую, шёлковую одёргивает, похаживает и золотым шприцем поигрывает.
Солнце красит ярким светом стены древнего Кремля. Собирается снегопад.
Антиваксер тяжело всходит на помост и истово кланяется на четыре стороны, касаясь рукой досок:
— Прости. народ чистокровный! прости, в чём согрешил!
Становится на колени и кладёт руку на плаху. Доктор подходит быстрыми мелкими шажочками и, с силой выдохнув «Ы-ыть!», вонзает шприц в сильную, но уже безвольную руку.
Толпа ахает.
Доктор выдёргивает и торжественно вскидывает над головой пустой шприц.
Толпа падает на колени, многие подносят к глазам медицинские маски:
— Вот генномодифицировали Ванюшеньку!
Рядом трясёт подбородком старичок:
— Ну хоть с одного раза́, не мучился. А вот Еройку-то мово — тр… тр… трижды!..
Старичок отворачивается и с силой машет рукой несколько раз, то ли показывая, то ли с отчаяния.
Хмурые санитары в алых кафтанах, придерживая бердыши, поднимают тело антиваксера и несут куда-то вниз.

https://vk.com/al_feed.php?w=wall-60550537_107303 – цинк
https://rotten-k.livejournal.com/ – автор текста

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Медики рассказали о первой помощи при остеохондрозе

16.12 / Собянин сделал заявление об отмене коронавирусных ограничений в Москве

18.08 / На проспекте Мира отреставрируют особняк начала XIX века

16.07 / Неучтенные случаи COVID-19 могут стать причиной второй волны пандемии

10.08 / Ученый Максим Шугалей внесет разнообразие в ЗакС Петербурга

16.08 / Врач Романова рассказала о сроках появления постковидного синдрома

28.12 / Ученые выяснили, что нервные клетки восстанавливаются

06.08 / Мнение: “Осажденная крепость”.

01.02 / Зеленский попросил принять Украину в НАТО для решения вопроса с Крымом

10.11 / Совокупность трех факторов вынудит Лукашенко пойти на диалог с протестующими – политолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика