На первый взгляд спокойный щенок оказался не тем, за кого себя выдавал

Героем ролика стал красивый, очень добродушный и спокойный малыш йоркширского терьера. Питомец быстро доказал своим владельцам, что не стоит доверять первым ощущениям. Когда собакен освоился в своем новом доме, чуть вырос, он продемонстрировал свое истинное я.

Щенок оказался очень подвижным, веселым и шкодливым. Теперь пес носится по комнатам словно заводной, а его энергию можно сравнить с новой батарейкой.

Хозяева предполагают, что-то спокойствие, которое они увидели при покупке щенка, вернутся к нему только в преклонном возрасте.

Ну очень спокойный щеночек pic.twitter.com/nXTrPmVmTL

— MirFactov (@MirFactov) November 23, 2021

Ролик быстро набрал много просмотров, а зрители оставили свои комментарии:

«У меня две собаки этой породы, и могу утверждать, что они слегка сумасшедшие»

«Эти песики не могут похвастаться усидчивостью, они очень активные»

«Когда мы брали щенка, тоже думали, что очень спокойный, но оказалось все по-другому»