Сейчас отдыхают на Бора-Бора, а скоро отправятся на Таити: как проходит медовый месяц Пэрис Хилтон

Скандальная светская львица, «блондинка в шоколаде», несостоявшаяся наследница империи отельного бизнеса 40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж. Сейчас звезда вместе со своим избранником наслаждается медовым месяцем. Давайте узнаем, какие развлечения она для себя выбрала.

Пляжный отдых

11 ноября состоялась роскошная свадебная церемония, и Хилтон и ее бойфренд Картер Реум стали мужем и женой. Медовый месяц звездной пары проходит с полагающимся масштабом: они путешествуют по курортам.

Сначала молодые решили насладиться жизнью на экзотическом Бора-Бора. Они остановились в номере люкс местного отеля, а все свободное время проводят в Тихом океане, устраивая заплывы на лодке.

Вместе с главной блондинкой мира отдыхает и ее семья. Известно, что в этом же отеле остановились родители Хилтон, а также ее брат и сестра.

Планы звезды

Однако Пэрис не планирует ограничиваться пляжным отдыхом на загадочном Бора-Бора. После этого в планах у нее посещение Таити. Затем пара планирует продолжить знакомство с Тихим океаном.

На фото, которые знаменитость публикует в Сети, она выглядит счастливой, что неудивительно – звезда давно мечтала о роскошной свадьбе, даже получала предложения руки и сердца от своих кавалеров, но до алтаря дойти не могла длительное время. И только с Картером Реумом ее мечта воплотилась в жизнь.

Сама Пэрис отмечает, что сейчас на пике блаженства, поскольку всю жизнь она сможет провести как жена своего любимого человека. Видимо, бывшая скандалистка остепенилась – в середине 2000-х вряд ли кто ожидал услышать от нее подобные слова.

Напомним, что торжество проводилось в поместье, принадлежащем дедушке звезды, и длилось три дня. Среди гостей были замечены Ким Кардашян, Николь Риччи, Пола Абдул и другие селебрити. Сама Хилтон настолько волновалась, что до последнего не могла выбрать платье, в итоге определилась буквально за пару часов до церемонии.