Названы 10 факторов, которые приводят к старению

Медики назвали 10 факторов, которые способствуют наступлению старения. Они узнали, что добавляет людям лет.

В список попал неправильный уход за кожей. Важно постоянно производить ее очищение и не злоупотреблять некачественными косметическими средствами. Женщина обычно выглядит старше, если не ухаживает за собой.

К преждевременному старению приводит отказ от использования SPF. Когда отсутствует защита от солнца, на лице появляются характерные признаки. Средства с УФ-фильтром нужно использовать не только в летнее время, а в течение всего года.

Еще одним отрицательным фактором является недостаток сна. Чем меньше человек отдыхает ночью, тем хуже питается днем. Он делает выбор в пользу неправильной еды.

Считается, что курение вреди тем, кто не страдает данной пагубной привычкой. На процесс старения влияет контакт с дымом. Ученые из Испании пришли к выводу, что у них начинают быстрее стареть внутренние органы.

Опасным фактором является недостаток движения. Это приводит к отрицательным последствиям, в частности, к более ускоренному старению организма. В неделю необходимо выделять минимум 150 минут для занятия спортом.

Плохой уход за зубами в целом отрицательно сказывается на здоровье человека. Важно следить за состоянием ротовой полости, иначе возможны нарушения когнитивных функций. Также можно лишиться зубов.

Практически каждый день люди сталкиваются со стрессом. Нужно уметь избавляться от напряжения и расслабляться. Человек должен полноценно отдыхать и гнать от себя негативные мысли. В этом поможет любое дело.

Преждевременное старение развивается на фоне обезвоживания и употребления вредной еды. Если человек хочет сохранить молодость, то нужно следить за рационом и поддержанием водного баланса.

Отсутствуют всяческие сомнения по поводу того, что к старению приводит злоупотребление алкогольных напитков и различных психоактивных веществ.

Источник: inosmi.ru