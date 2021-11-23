 

Мнение: Это не вина Майдана, а планы Путина

23.11.2021, 12:20, Разное
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Ну вот все и выяснилось.

Источник: Colonel Cassad



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