Мнение: Это не вина Майдана, а планы Путина
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Ну вот все и выяснилось.
—
Источник: Colonel Cassad
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Ну вот все и выяснилось.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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