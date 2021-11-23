Госдеп обязал ведущие российские компании создать представительства в США

В связи с требованием Госдумы о создании представительств иностранных компаний на территории России, Государственный департамент выдвинул требование о создании представительств ряда российских компаний на территории США до 1 января 2022 года.

В список Госдепа включены такие компании, как “Яндекс”, VK Group (бывший Mail.ru Group), сервис 2ГИС, интернет-магазин Wildberries, РЖД, “Аэрофлот”, «ЭРА-ГЛОНАСС», АвтоВАЗ, КамАЗ, “Крошка-картошка”, X5 Group и другие.

Все они должны иметь офисы не менее трёх официальных представительств в разных штатах США, расположенных согласно географическому принципу. Все сотрудники должны быть оформлены согласно американскому трудовому законодательству и получать почасовую оплату. Также компании обязаны предоставлять документы федеральным властям и ведомствам по любому запросу.

—