Госдеп обязал ведущие российские компании создать представительства в США
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В связи с требованием Госдумы о создании представительств иностранных компаний на территории России, Государственный департамент выдвинул требование о создании представительств ряда российских компаний на территории США до 1 января 2022 года.
В список Госдепа включены такие компании, как “Яндекс”, VK Group (бывший Mail.ru Group), сервис 2ГИС, интернет-магазин Wildberries, РЖД, “Аэрофлот”, «ЭРА-ГЛОНАСС», АвтоВАЗ, КамАЗ, “Крошка-картошка”, X5 Group и другие.
Все они должны иметь офисы не менее трёх официальных представительств в разных штатах США, расположенных согласно географическому принципу. Все сотрудники должны быть оформлены согласно американскому трудовому законодательству и получать почасовую оплату. Также компании обязаны предоставлять документы федеральным властям и ведомствам по любому запросу.
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