 

Актера Петра Томашевского госпитализировали после драки в Подмосковье

23.11.2021, 11:52, Разное
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Российского актера Петра Томашевского после драки попал в одну из столичных больниц. Он получил травму головы.
Сотрудники правоохранительных органов в Москве выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего конфликта. Имеется неподтвержденная информация, что в момент инцидента 39-летний Петр Томашевский пребывал под воздействием спиртных напитков. Более подробные сведения о произошедшем пока не сообщаются.

Актер родился в 1982 году в Екатеринбурге. Он получил образование в училище имени Щепкина. Телезрители знают Томашевского по фильмам «Папа», «Склифосовский», «Лето волков», «Королева бандитов», пишет портал Nation News.



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