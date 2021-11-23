 

Экономист Беляев рассказал россиянам о подготовке к выходу на пенсию

23.11.2021, 10:44, Разное
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Часто граждане трудоспособного возраста полагают, что прожить на пенсионное пособие вполне реально, ведь государство регулярно повышает страховые выплаты. В связи с этим люди до выхода на пенсию не делают никаких накоплений. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, это не совсем правильный подход.

Эксперт отметил, что лишь 16% наших граждан считают, что для безбедной жизни на пенсии средства надо откладывать заранее. Однако делать это стоит всем: если заняться этим вопросом своевременно, то уйти на заслуженный отдых можно с достойным пенсионным портфелем, который будет приносить дополнительный доход.

По мнению Беляева, сегодня в России существуют неплохие инструменты для накопления средств. Практически от любого дохода можно откладывать как минимум 10% ежемесячно – это станет хорошей инвестицией в собственное будущее.

В беседе с Радио “КП” Беляев также отметил, что, вопреки расхожему мнению, расходы пенсионеров не сокращаются. От каких-то вещей люди пожилого возраста могут отказаться, то на лекарства они практически всегда начинают тратить больше, и это неизбежно. Эксперт подчеркнул, что пенсионное пособие должно быть не ниже прожиточного минимума, но даже в таком случае думать об этом периоде жизни всем надо заранее.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, кому и как повысят пенсии в 2022-ом году.



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