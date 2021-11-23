 

Котейка увидел на столе столько рыбы, что не смог поверить своему счастью

23.11.2021, 10:18, Разное
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Вопреки всеобщему мнению, такие питомцы, как кошки не всегда любят рыбу, но это явно не касается сегодняшнего героя. Этот кот, заприметив улов на столе, не может сдержать счастья.

Котик не мог поверить собственным глазам – на столе прямо перед ним лежит огромное количество свежей и невероятно вкусной рыбы.

В глазах можно прочесть вопрос – «Это все мое?».

Кот увидел улов хозяина и ошалел от счастья pic.twitter.com/KeWsCtsrrW

— MirFactov (@MirFactov) November 23, 2021

Видео с котом, который удивился такому количеству любимого лакомства, собрал миллионы просмотрев и большое количество комментариев:

«Это невероятно красиво. Я бы тоже ошалел от счастья»

«Котейка явно такого не ожидал»

«Котик будет пировать»

«Котик явно шокирован происходящим».



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