Вторая жизнь просроченной косметики: применяем для уборки и не только

Иногда люди покупают косметические средства, навязанные рекламой, а по факту совершенно бесполезные. Некоторые получают в подарок наборы сувенирной косметики, которую по разным причинам никогда не используют. Кроме того, у всех косметических средств есть срок годности, который может закончиться раньше, чем вы используете продукт. Пересмотрите свои запасы. Скорее всего, у вас тоже найдутся такие экземпляры. Только не выбрасывайте просроченный продукт. Каждый из них может пригодиться в быту.

Шампуни, лосьоны и гели

Косметика, имеющая жидкую текстуру, обычно расходится в быту быстрее всего. Ее очень удобно использовать для уборки, стирки и мытья. Шампунь можно использовать при ручной стирке.

Гель для душа или лосьон смело добавляйте в воду для мытья полов. Если надо постирать деликатный свитер, любимый гель для душа вам в этом поможет. Он лучше вымывается из волокон, оставляет приятный аромат и справляется с грязью не хуже порошка.

Косметические масла

Различные масла для волос и тела, а также детские средства пригодятся для обработки деревянных поверхностей, мебели и разделочных досок. Масла защищают поверхность от коррозии. Также вы можете смело обрабатывать просроченным косметическим маслом кожаные изделия, к примеру, обувь. Таким же образом можно использовать жирные кремы для лица и тела.

Пена для бритья

Если у вас в ванной комнате стоит давно забытая пена для бритья, она тоже пригодится в быту. Существует минимум три способа, как можно применить ее с большой эффективностью. Например, возьмите кусок чистой хлопчатобумажной ткани, нанесите на нее пену для бритья и протрите стекла, зеркала. Силиконы, которые содержатся в пене, оставляют тончайший слой и защищают стекло от запотевания.

Также пена отлично справится с пятнами вроде чернил и вина. Нанесите плотным слоем средство на пятно и оставьте на пару часов. Затем смойте. Если вы запачкали вином одежду, после нанесения пены вещь постирайте обычным способом.

Если в доме есть скрипящие детали, такие как дверные петли, смело наносите на них несколько капель пены. Те же силиконы сыграют роль смазки. Никакие скрипы вас больше раздражать не будут.

Дезодоранты

Дезодоранты есть почти в каждом подарочном наборе, но запах этих средств получателя подарка устраивает не всегда. Выбрасывать продукт не спешите. Его можно использовать в качестве дезодоранта для обуви или в уборной. Также его можно нанести на фильтр пылесоса, тогда аромат будет распространяться по всему дому. Возможно, для тела он не подходит, но в помещении будет как раз к месту.

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Жидкость для снятия лака

Жидкость для снятия лака практически не имеет срока годности. Однако сейчас многие дамы делают маникюр в салонах, поэтому жидкость для снятия лака почти не используется. Ее можно применить для выведения пятен с тканевых поверхностей, а также клея со стеклянных предметов и кафеля. Это средство помогает привести в порядок окна после покраски.

Духи

Если вы нашли у себя дома старый флакон духов, не спешите с ним расставаться. Использование духов в хозяйстве в качестве ароматизатора – это разумное решение. Например, добавлять по капле в воду для стирки или отвадить кота от места, которое совсем не похоже на лоток. Также их можно использовать для чистки ноутбука и стационарного компьютера. Обрабатывать можно как клавиатуру и монитор, так и внутренние детали. Согласитесь, что специальные средства для техники порой стоят очень дорого.