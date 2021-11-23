Начинается обязательная вакцинация от Covid-19 домашних животных

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23.11.2021, 9:38, Разное
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Главный санитарный врач подписал постановление об обязательной вакцинации от Covid-19 домашних животных.

Как следует из документа, до 1 января 2022 года первый компонент прививки должны получить 80% кошек и 60% процентов собак. Полный курс вакцинации всех домашних животных должны завершить до 1 марта 2022 года.

Напомним, 18 ноября вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко выступил с призывом прививать от коронавирусной инфекции домашних кошек.

– Есть сведения, что кошки могут болеть SARS-CoV. Собаки чувствительны в определенной степени, — уточнил Бутенко, добавив, что болеть могут и ласки, а также есть данные, что в зоопарках от людей заражались хищные животные (леопарды, львы и тигры). Вирусолог отметил, что кошки являются единственным животным, которых нужно вакцинировать в городских условиях.

Весной 2021 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19 для животных. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Выпуск начался в апреле, первая партия составила 17 тысяч доз. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода. В конце мая советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных отечественным препаратом в российских регионах.



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