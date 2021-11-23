Певица Ольга Шультайс выполнила свое обещание и презентовала новый альбом

Певица Ольга Шультайс презентовала поклонникам свое новое музыкальное творение – мини-альбом, который получил название «Селфи». О выходе альбома больше месяца назад пояснила сама артистка на личной страничке в соцсети и все это время фанаты певицы с нетерпением ждали новинку.

По признанию звезды отечественной и зарубежной эстрады, все композиции, представленные в мини-альбоме, являются единым смысловым полотном, и каждая из песен идеально дополняет предыдущую.

Любовь и душевные, интимные переживания – это темы, которым певица в своем творчестве уделяет много внимания. Именно поэтому в необычный формат музыкального мини-альбома Ольга Шультайс решила поместить такие композиции, как «Сломаны цветы», «Отпусти», «Кроме любви», «I’m OK», и «Темный ангел». Некоторые из них уже известны слушателям, а остальные только появились на стриминговых площадках.

Трек «Селфи», подаривший название альбому, является переосмыслением всего, что было до встречи того самого, одного-единственного человека и обязательно понравится слушателям.