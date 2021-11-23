Челка делает лицо худее: как подобрать прическу для круглого лица

Не секрет, что девушки с круглым лицом хотят сделать его худее. Визуально скорректировать форму можно с помощью правильно подобранной стрижки. Какие варианты есть для круглолицых модниц? Стилисты предлагают шесть удачных причесок.

Тупой боб

Эта прическа идеально подходит для тех, кто хочет иметь одинаковую длину со всех сторон. Стилисты рекомендуют ее тем, у кого круглое лицо. Если необходимо его удлинить и привлечь внимание к подбородку, срезать следует чуть ниже подбородка.

Челка

Будь то бахрома или занавеска, в любом случае челка может полностью преобразить прическу и форму лица. Такой вариант отлично подходит для людей с круглым лицом. Челка отвлечет внимание от линии подбородка, а также подчеркнет некоторые из лучших черт – глаза и скулы. Просто нужно иметь в виду, что челка требует некоторого ухода в виде частой стрижки и укладки для получения желаемого объема.

Лохматая прическа средней длины

Благодаря классической стрижке слоями прическа будет выглядеть модно и стильно, а также понравится девушкам с круглым лицом. Лохматые волосы средней длины с челкой шторкой до скул – отличный вариант для круглолицых. Слои придают объем на макушке, и эта высота уравновешивает черты лица и делает его удлиненным.

Глубокий боковой пробор

Сейчас очень популярен прямой пробор, но для круглого лица больше подойдет глубокий боковой или косой. Более того, он идеален для круглолицых девушек. Такая прическа придаст волосам объем и красиво подчеркнет контуры лица. При этом изменить пробор можно в любой момент с минимальными усилиями.

Слои, обрамляющие лицо

Самая привлекательная прическа для круглолицых людей – это центральная часть с длинными слоями вокруг лица. Благодаря такому обрамлению можно сделать его удлиненным. Пряди можно оставить у лица, когда волосы забраны в пучок. Еще одно преимущество такой прически – она подходит для волос любой длины.

Стрижка пикси

Стрижка пикси (на главном фото) идеально подходит для людей с круглым лицом из-за поразительного контраста, который она создает. Короткие слои вокруг макушки и более длинные по краям смягчают черты лица, а добавленная текстура наверху создает объем для тех, у кого более тонкие волосы. Чтобы добавить текстуру, нужно нанести крем для укладки, который может обеспечить длительную фиксацию и укротить непослушные кончики.