«Линчеватель» или «патриот»?

Вся Америка спорит: кто он, мистер Риттенхаус.



Во время приговора суда, оказавшегося оправдательным. Фото: Krajacic-Pool / Getty Images

19 ноября коллегия присяжных оправдала 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек во время протестов за права афроамериканцев в городе Кеноша, штат Висконсин, в августе прошлого года.

За судом следила вся страна. Присяжные признали несовершеннолетнего подростка (в момент стрельбы Риттенхаусу было 17 лет) невиновным по двум эпизодам убийства, одной попытке убийства — всего по пяти обвинениям. Еще два мелких обвинения (в ношении опасного оружия лицом, не достигшим 18 лет, и в нарушении режима комендантского часа, действовавшего с 8 вечера) снял сам окружной судья Брюс Шредер — ветеран судопроизводства с 50-летним стажем, рекордсмен в своем штате.

25 августа Риттенхаус приехал в Кеношу из городка Антиохия, штат Иллинойс, чтобы, по его словам, защитить частный бизнес (автосалон и автопарковку, пострадавшие накануне от грабителей) и оказать помощь в качестве медика (юноша работал спасателем, но у него не было сертификата медицинского работника).

Вечером он вышел на улицы с полуавтоматической винтовкой AR15 (странное снаряжение для медика!) и патронами с цельнометаллической оболочкой.

В тот вечер он застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума, 26-летнего Энтони Хубера и ранил еще одного протестующего, 27-летнего Гейджа Гросскройца, который утверждает, что потерял 90% бицепса правой руки после операции). Гросскройц подал федеральный иск на 10 млн долларов, в котором утверждает, что полиция ошибочно позволила «вооруженному ополчению» поставить под угрозу его безопасность. На суде обвиняемый утверждал, что стрелял в целях самозащиты. Все трое мужчин, погибших или пострадавших от его действий, — белые. Но тем не менее протесты и беспорядки в ту ночь в 100-тысячном городе проходили на расовой почве, туда съехались сторонники и противники движения BLM («Жизнь черных имеет значение»). Протесты начались после того, как белый полицейский офицер несколько раз выстрелил в спину чернокожему подозреваемому Джейкобу Блейку. Блейк остается парализованным до сих пор.

«Покойтесь с миром, парни». Мемориал на месте гибели Джозефа Розенбаума и Энтони Хубера, застреленных Риттенхаусом в Кеноше во время массовой акции сторонников движения BLM. Фото: Andrew Lichtenstein / Corbis / Getty Images

Кстати, офицеру Растену Шески так и не были вынесены обвинения (с учетом вскрывшихся обстоятельств дела Блейка) и даже разрешили вернуться на службу в полицию, что, естественно, еще больше разозлило афроамериканскую общину города, составляющую примерно 20 процентов населения и активистов, поддерживающих движение BLM по всей Америке. Но тогда, 25 августа, протестующие этого не знали, они требовали немедленного наказания всех офицеров, участвовавших в задержании Блейка.

За несколько месяцев до этого — в мае прошлого года в соседнем с Висконсином штате Миннесота — во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие стало толчком к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter.

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После стрельбы 25 августа 2020 г. имя 17-летнего подростка Кайла Риттенхауса узнала вся страна и… немедленно разделилась на два полюса, в соответствии с политическими воззрениями. Условно «левая» Америка, поддерживающая Демпартию, и часть СМИ назвали Риттенхауса убийцей-«линчевателем», сторонником превосходства «белой расы» (здесь их называют «белыми супрематистами»), и в очередной раз потребовала ужесточения законов о личном огнестрельном оружии (кстати, писали, что подросток приобрел его на правительственные деньги, выделенные американцам в связи с пандемией и вынужденными экономическими локаутами). Условно «правые», консерваторы-«трамписты», для которых Вторая поправка к Конституции, разрешающая гражданам личное огнестрельное оружие, является одной из главных «здешних скреп», объявили Риттенхауса героем и патриотом.

Сторонник освобождения Риттенхауза на улице Висконсина. Судя по экипировке, он член группы военизированной праворадикальной группировки "Proud Boys" («Смелые парни»). Фото: John Rudoff / Anadolu Agency / Getty Images

Чтобы оплатить его освобождение под залог оперативно были собраны 2 миллиона долларов, а затем были оплачены услуги отличной команды адвокатов.

Чтобы прийти к решению, присяжным понадобилось больше трех дней. Опасаясь новых вспышек насилия, власти штата ввели в Кеношу национальную гвардию. Заседания транслировали по телевидению.

После оглашения оправдательного приговора (Риттенхаус едва не потерял сознание в зале суда) конгрессмены-республиканцы Пол Госар из Аризоны и Мэтт Гетц из Флориды позвали стрелка-медика на Капитолийский холм в качестве стажера. 45-й президент Трамп назвал подростка «храбрым» за то, что он дал показания в свою защиту, и обвинил левых в попытке «раздуть ненависть» своим отношением к Риттенхаусу. Член палаты представителей Лорен Боберт из Колорадо предсказала, что либеральное возмущение принесет пользу ее партии. «Кажется, либералы хотят, чтобы самооборона была незаконной», — написал Боберт в твиттере. «Попробуйте запустить это в 2022 году (на промежуточных выборах в Конгресс. — А. П.) и посмотрите, как далеко вы зайдете в глазах здравомыслящей американской общественности».

Джо Байдену республиканцы предлагают извиниться

(в сентябре 2020-го тогдашний кандидат в президенты от демократов назвал молодого человека «белым супрематистом»). Информации о том, что он состоял в ультраправых экстремистских организациях сторона обвинения так и не обнаружила.

Дядя Джейкоба Блейка после оглашения приговора Риттенхаусу был замечен у здания суда в слезах. Он сказал, что вердикт его шокировал, и если бы Риттенхаус был темнокожим, «полиция бы застрелила его на месте». С этим трудно спорить.

Президент США Джо Байден сначала сказал, что признает решение присяжных, однако затем выпустил письменное заявление, где подчеркнул, что оправдательный вердикт рассердил многих, включая его самого. «Хотя вердикт в Кеноше рассердит и обеспокоит многих американцев, включая меня самого, мы должны признать, что присяжные сказали свое слово», — таким образом, президент признает разделение властей и независимость судебной власти от исполнительной. Вице-президент США Камала Харрис не скрывала разочарования и заявила, что как бывший прокурор она восприняла решение присяжных как свидетельство необходимости провести в стране судебную реформу.

Почти все действия Риттенхауса сняты камерами наблюдения: видно, как именно он взаимодействовал с протестовавшими, так что в центре процесса были мотивы его действий. Защита молодого человека настаивала, что Риттенхаус открыл огонь, потому что чувствовал угрозу своей безопасности. Обвинение, с другой стороны, указывало, что Риттенхаус находился на улице в нарушение введенного в городе комендантского часа и даже не был знаком с людьми, которых он, по его словам, приехал защищать из другого города. Прокуроры подчеркивали, что, кроме совершенных Риттенхаусом, убийств в городе в тот вечер не было.

Либеральные СМИ отмечают опасность ситуации, когда вооруженный подросток, как видно на камерах, с явным удовольствием расхаживает в центре охваченной волнениями улицы, готовый пустить в ход оружие. По данным опросов общественного мнения, подавляющее большинство американцев (85%) поддерживают ужесточение правил проверки потенциальных покупателей оружия. Но оружие продается на сайтах частных объявлений и оружейных выставках — там проверки практически нет. В США на душу населения в среднем приходится в 25 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в других развитых странах. На руках у граждан, согласно оценкам на конец 2018 года, находилось 393 миллиона единиц оружия, цифра выше количества населения. Но точного числа «стволов», которые американцы хранят в своих домах, не знает никто. По данным National Shooting Sports Foundation, в период с марта по август 2020 года пять млн человек приобрели свой первый пистолет или винтовку.

Особо активными покупателями стали афроамериканцы — число владельцев оружия среди них выросло на 58,2%. За год пандемии американское правительство потратило триллионы долларов на помощь американцам, чтобы те, кто лишился работы, могли покупать еду и оплачивать аренду. Но некоторые потратили эти деньги на покупку оружия.

Консервативные СМИ говорили не об ужасной статистике, а о личностях убитых. Первый погибший от рук Риттенхауса Джозеф Розенбаум был активистом американского движения Black Lives Matter, но одновременно пациентом психиатрической клиники. Он вышел как раз накануне смерти. Консервативные лидеры и СМИ сообщили, что перед смертью он издевался над Риттенхаусом, выкрикивая: «Пристрели меня, ниггер», и утверждали, что Розенбаум был зарегистрированным сексуальным преступником, педофилом, с незакрытыми делами об избиении, хулиганстве и домашнем насилии. Он первым напал, пытаясь отнять оружие. Когда Риттенхаус выстрелил в первого человека, он пытался убежать от других протестующих, споткнулся. К нему подбежал еще один демонстрант (его личность не установлена), подросток выстрелил и в него, но промахнулся. Следующим был Энтони Хубер, активист BLM из Силвер-Лейк, тоже висконсинец. Он пытался выбить из рук Риттенхауса винтовку своим скейтбордом. Семья и друзья описали Хубера как «милого», «остроумного и классного скейтбордиста», а его тетя сказала, что он был «протестующим защитником» прав и свобод. Пользователи консервативных сайтов и эксперты утверждают, что и Хубер имел проблемы с законом — обвинения в побоях, незаконном обороте наркотиков и т.д.

Стоит отметить, что единственный выживший из тройки — Гейдж Гросскройц — путался в показаниях, направлял ли он свой собственный пистолет Glock (разрешение на его ношение у него истекло) в сторону Риттенхауса прежде, чем тот выстрелил. В суде и в эфире «Доброе утро, Америка» он пояснил противоположные вещи. Защитники обвиняемого и здесь нашли компромат: Гросскройц ранее был судим за использование огнестрельного оружия в нетрезвом виде в Висконсине. Согласно записям, он получил условный срок по делу 2015 года.

Вопрос, какое отношение имеют прошлые провинности жертв стрелка-медика к нынешнему судебному процессу? И тем не менее присяжные сочли, что Риттенхаус применил оружие для самообороны. Вместо пожизненного заключения или 60 лет тюрьмы (плюс пять за применение опасного оружия) 18-летний американец получил свободу.

Консерваторы торжествуют, почему-то приравнивая оправдание Ритетенхауса к победе на губернаторских выборах в Вирджинии («идет-грядет правая волна»!). Левых тревожит, что этот вердикт о самообороне увеличит и без того беспрецедентное применение гражданами огнестрельного оружия. Как пояснил президент Байден, «Никакая поправка к Конституции не является абсолютной.

Случаи насилия с применением огнестрельного оружия в нашей стране стали эпидемией. И это международный позор».

Эта эпидемия обходится стране в 280 млрд долларов в год, подсчитали в Белом доме.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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