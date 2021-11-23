Помогут выглядеть стильно и круто: новые тенденции стрижек на 2022 год, трендовые варианты и советы по выбору

Для каждой женщины важны наряд и прическа. Чтобы выглядеть стильно, необходимо создать образ, в котором гармонично сочетаются между собой все детали. Тон при этом задает правильно подобранная стрижка. Раскрывая тенденции на 2022 год, предлагаем ознакомиться с различными трендовыми моделями.

Именно стрижка определяет акценты создания собственного имиджа. Ее необходимо подбирать не только в соответствии с модой, но и учитывать особенности внешности и индивидуальные свойства личности.

Асимметричные стрижки с выбритыми висками

Такой тип прически стал особенно популярен в последние несколько лет. Его выбирают женщины разных возрастов и поколений. Эту тенденцию определяют также кинозвезды и поп-музыканты.

Сложные формы данной прически помогают их обладательницам создавать уверенный и смелый образ. Поэтому всем желающим экспериментировать и быть экстравагантными можно порекомендовать эти стрижки.

Они потрясающе смотрятся на длинных волосах. Бритая сторона при желании может быть закрыта длинными волосами, что позволяет менять прическу. Это делает стрижку еще более универсальной.

Можно также выбирать различные узоры на выбритой стороне. Благодаря множеству вариаций данной прически всегда можно подчеркнуть собственную индивидуальность.

Короткие стрижки

Наиболее популярным остается Боб.

На сегодняшний день стилисты стараются разнообразить его варианты, что позволяет в каждом случае сохранить свой характер и стиль. В тренде разная длина по бокам.

Стрижка пикси (на главном фото) также остается на пике популярности. Ее следует выбирать дамам с правильными чертами лица.

Косая челка, как и прежде, в тренде. Она отлично смотрится на круглолицых девушках.

Стрижка средней длины

Это самый универсальный вариант, позволяющий демонстрировать нежность и женственность и экспериментировать с укладкой.

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Рваные пряди и стрижка каскад идеально смотрятся на девушках с лицами любого типа. Также разнообразят прическу различные методы окрашивания прядей.

Стрижки для длинных волос

Одним из самых современных является водопад. Он на пике популярности. Многослойность данной стрижки подчеркивает красоту длинных волос.

Если концы прядей подстричь ровно, то они выгодно приобретут вес и плотность.

Такой вариант стрижки отлично смотрится на прямых и густых волосах. Немаловажную роль играет цвет. По-прежнему ценятся различные оттенки рыжего.

Стрижки с челкой

Идеально подчеркивают внешность прямые линии. Ровная слегка удлиненная челка сделает ваш взгляд более выразительным. Боб-каре будет смотреться безупречно, если подобрать удачную цветовую гамму. Оттенок волос должен соответствовать глазам и быть насыщенным и блестящим.

Волосы средней длины могут быть представлены и в более ярком цвете, если пряди будут иметь роскошную волнистую форму.

Челка в данном случае играет роковую роль. Она может иметь как прямую форму, так и косую. Это могут быть также и рваные пряди. Стрижка основной массы волос может быть выполнена в форме каскада.

В янтарном цвете такая прическа просто завораживает. Правильно примененный макияж завершит шикарный образ.