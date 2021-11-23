Мнение: О неиллюзорных угрозах Рамзана Кадырова… И кому!

Вот так так! Чеченский падишах опять разбушевался не по-детски. Грозить начал…

Причём уже позиционируя себя не как только чеченского лидера, а говоря от имени практически всего Северного Кавказа. Что возрождает совсем уж нехорошие ассоциации с одним приснопамятным «имаратом», также известным как إمارة القوقاز الإسلامية.

Но говорит о степени угрозы не только это, а ещё и реальный её адресат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опять недоволен «журналистами». Подконтрольный ему чеченский парламент анонсировал законопроект о запрете для СМИ указывать национальнойсть преступников особенно кавказскую

И это предсказуемо не понравилось российским, т.е. в первую очередь русскоязычным СМИ, которые сразу вспомнили о «свободе слова». Ну хоть в такой-то мелочи она должна остаться у журналистов, которым запрещено и то, и сё, и это, а ещё пятое с десятым…

Короче, «ответное» медийное возмущение было громким, объединив на время либералов и путриотов. Что возмутило уже Рамзана. И сподвигло его на пламенную речь в своём ТГ-канале.

«Я думаю, с чего это всякие политики, журналисты, политологи и прочие как один в унисон друг другу начали выступать в СМИ и выражать несогласие с проектом закона чеченского парламента о запрете указания национальности? Как будто получили команды от своих кураторов. Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же, и выступают они с одинаковой позицией.

Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только “ЗА“! К примеру, за 9 месяцев этого года в России совершено более полутора миллиона преступлений, из них абсолютное большинство – не кавказцами. Тысячи преступлений по всей России чуть ли не каждый день: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие. Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?

Что ж, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова… С завтрашнего дня называйте всех – русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут… – всех без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон.

Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров.»

В принципе, Рамзан #Кадыров прав: можно начать называть #криминал по национальности, это всего лишь вопрос традиции. И да, русских преступников – особенно мелких, которые не занимаются жёстким криминалом – будет больше. Это вопрос демографической статистики. То есть, такая угроза сформировать негативный имидж русских в глазах остальных национальностей, прежде всего кавказских.

Но главное в ответе Рамзана Кадырова – #другое.

Вот он говорит о «кураторе» и «кукловоде». А затем перечисляет водимых – [Владимир] Соловьев, [Евгений] Попов, [Максим] Шевченко, [Дмитрий] Дризе, [Константин] Затулин… Из этого списка – один лишь Дмитрий Дризе из «Коммеранта» условный либерал. Все остальные в той или иной степени кремлёвские пропагандисты. В том числе и депутат Константин Затулин, работающий больше на международную аудиторию.

И вот кто у них у всех – общий куратор? И кто – единый для всех кукловод?

А если поднять глаза на уровень чуть выше?

Кому же на самом деле грозит Рамзан Кадыров, бывший боевик и нынешний «защитник Кавказа»?

Ну и совсем интересно – а сойдут ли ему с рук такие угрозы?

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