Мнение: Ваш аусвайс!

Хаотизация спускается по иерархии всё ниже. Теперь и Бауманка ввела собственный цифровой кодификатор BaumanID, обязательный для каждого студента и сотрудника. На цифровой пропуск вуза собирается информация, составляющая в том числе и медицинскую тайну — данные о вакцинации в первую очередь.

Без всех соответствующих допусков (куда входит обязательная вакцинация и получение «общегражданского» QR-кода) студенты могут быть не допущены к сессии, проводимой только в очном формате.

Говорить о законе здесь, понятно, не приходится. Закон один: законов больше нет, здоровье — это болезнь, здоровый гражданин — враг государства. Здесь любопытно, что теперь даже не орган власти вводит свое собственное цифровое кодирование. Эдак скоро вакханалия выпуска цифровых идентификаторов, обязательных для предъявления, дойдет и до магазинов, кинотеатров, общественных уборных.

Может быть, это даже неплохо: когда абсурд начинает пожирать сам себя степенью своей невменяемости, это верный признак того, что долго этот кошмар продлиться не сможет. Любопытно и то, что власть уже не успевает реагировать на такое хаотизирующее творчество на местах.

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