 

Мнение: В Казани объявлена война

23.11.2021, 4:16, Разное
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Продолжаем изучать постковидную реальность “новой нормальности”. Всю страну потрясло “внедрение куар-кодов для пользования общественным транспортом” в городе Казани, которое состоялось в понедельник, 22 ноября. В результате буквально каждый второй (!) житель города оказался отрезан от жизненно важной услуги. Чем это обусловлено, зачем это делается, кто инициатор и какова роль Путина. Три основных гипотезы, одна из них – оптимистическая (надо же верить во что-то хорошее!)

Источник: Размышления вольного социолога



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