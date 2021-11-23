Мнение: В Казани объявлена война

Продолжаем изучать постковидную реальность “новой нормальности”. Всю страну потрясло “внедрение куар-кодов для пользования общественным транспортом” в городе Казани, которое состоялось в понедельник, 22 ноября. В результате буквально каждый второй (!) житель города оказался отрезан от жизненно важной услуги. Чем это обусловлено, зачем это делается, кто инициатор и какова роль Путина. Три основных гипотезы, одна из них – оптимистическая (надо же верить во что-то хорошее!)