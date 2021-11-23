Мнение: Молдавия ищет 74 млн. долларов для “Газпрома”

В дополнение к теме с ультиматумом https://colonelcassad.livejournal.com/7239423.html "Газпрома" Молдавии.

Молдоване заявляют, что про долг знают и сейчас ищут деньги, чтобы его погасить, так как у "Молдавгаза" денег банально нет и чтобы оплатить долг, необходимо брать заем у правительства.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил у правительства республики 74 миллиона долларов для оплаты поставок газа по контракту с "Газпромом". Об этом рассказал в эфире телеканала Jurnal TV.

"В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа: мы должны 1,3 миллиарда леев (около 74 миллионов долларов)", — заявил он.

https://ria.ru/20211122/zaym-1760257534.html – цинк

Чебан отметил, что в компании получили уведомление «Газпрома». Он объяснил, что речь в данном случае идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», — заявил глава «Молдовагаза». Помимо этого, он подчеркнул, что настоящая ситуация была предусмотрена протоколом, который подписали «Газпром» и «Молдовагаз».

https://lenta.ru/news/2021/11/22/otvetili/ – цинк

Для общего понимания проблемы. Весь бюджет Молдавии на 2021-й год составляет чуть менее 12 млрд. долларов США.

Уже в начале ноября "Молдавгаз" начал заявлять, что денег на выполнение заключенного контракта с "Газпромом" может не хватить, при этом заключенный контракт, имел крайне неудобный для Молдавии пункт не только в контексте аудита уже накопленного долга (как собственного молдавского, так и приднестровского –

Молдавия не хотела платить ни тот, ни другой, но в итоге согласилась оплачивать чисто молдавский, после аудита), но и в контексте обязательства оплачивать текущие поставки точно в оговоренные сроки. В итоге, уже фактически через месяц этот договор поставил "Молдавгаз" в кризисную ситуацию, так как не платить как раньше уже не получается, а денег, чтобы оплачивать контрактные обязательства нет.

В итоге, правительство Молдавии будет вынуждено либо вливать бюджетные деньги в "Молдавгаз" для банального погашения долгов, либо же где-то надо брать кредиты на оплату газа. А их надо отдавать. А они будут накапливаться, так как проблема оплаты газа по 450 будет вставать каждый месяц, при этом надежды на то, что общая цена на газ в Европе пойдет вниз и упадет до более удобных 300-350 долларов за 1000 кубометров, пока что не оправдываются – цена крутится вокруг 1000 долларов за 1000 кубометров.

При этом не платить тоже нельзя, так как "Газпром" действительно может остановить поставки газа и тогда встанет проблема. где найти деньги, чтобы покупать его по 1000 долларов, а не по 450.

—