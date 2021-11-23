«На ковид мы больше не ездим»

Так сказали корреспонденту «Новой» в тюменской скорой помощи. Регионы изобретают все новые способы борьбы с пандемией. Иногда — парадоксальные.

Четвертая волна коронавируса начинает робко отступать. Заболеваемость снижается (с 41 тысячи до 37 за последние две недели) и местные власти подчас даже начинают сокращать ковидные койки. Но выдыхать рано: в большинстве регионов эпидемическая ситуация остается тяжелой: больных возят в стационары за сотни километров, потому что в их городах закончились места, в госпиталях не хватает кислорода и медикаментов.

Что происходит с коронавирусом в РФ сейчас, и какие ноу-хау применяют регионы в борьбе с ним — в обзоре «Новой».

Саратов. Дорогие антиваксеры

Противники прививок готовы заплатить гораздо больше, чем обещает врачам государство

Саратовец, желающий вакцинироваться, должен отстоять пять очередей: в гардероб, на термометрию, в кабинет с анкетами, к терапевту и в прививочную. Пациенты заполняют анкеты, пристроившись на бугристом подоконнике. Из-под рассохшейся рамы дует.

Писать нужно много: на шести листах повторяются фамилия пациента, дата рождения, адрес. «Год рождения — 1935», — диктует мне дедушка, стоящий в очереди впереди. Александру Павловичу не справиться с бумажками — сильно трясутся руки. Он пришел на ревакцинацию.

«Когда первый раз прививку делал, только две бумажки было, а теперь развели канцелярию», — ворчит пенсионер. Женщины-терапевты согласно кивают. На сдвинутых столах стоит большой монитор с новенькой клавиатурой. Компьютер выключен. Терапевты пишут от руки. «По 500 человек в день приходит!» — врач с досадой хлопает по кипе анкет.

Само обследование занимает пару секунд — кладу палец в пульсоксиметр и отправляюсь к прививочному кабинету. Под дверью ходит небритый гражданин в красной футболке. «Я уже час здесь торчу! — кричит он в телефон. — Было бы у меня полтора «рубля», мне бы домой этот код принесли!»

Дяденька явно не в курсе ценовой ситуации. Из-за ажиотажного спроса стоимость сертификата на черном рынке подскочила осенью с 3000 до 7000 рублей.

То есть антиваксер примерно в 35 раз прибыльнее привитого, за которого государство пообещало доплачивать 200 рублей.

Правоохранительные органы тоже не в накладе: в Саратовской области известно о двух случаях поимки медиков, торговавших сертификатами. В ноябре региональное управление СКР возбудило уголовное дело о взятке в отношении заведующего отделением саратовской поликлиники. По подсчетам следователей, меньше чем за полтора месяца гражданин заработал на сертификатах 183 500 рублей. Плату он принимал переводами на банковскую карту.

Региональные власти подсчитали, что после введения в регионе пропускного режима (когда без QR нельзя зайти даже в парикмахерскую) желающих привиться стало в четыре раза больше. За неделю локдауна вакцинировались почти 90 000 человек. Сейчас к медикам обращаются около 10 000 саратовцев в день.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Вакцины «Спутник V» в регионе достаточно. Всего первым компонентом привиты 969 000 человек. Закончили иммунизацию 810 000. 11,5 тысячи ревакцинировались. По официальной статистике, прививку сделали 42% жителей региона. Среди саратовцев старше 60 лет, несмотря на введение кодов, доля вакцинированных не поднялась выше 32%.

С начала четвертой волны федеральные чиновники называют Саратовскую область в числе неблагополучных регионов. В октябре вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным отмечала, что в Саратове занято больше 95% ковидных коек, высока доля пациентов на ИВЛ и высока смертность.

Местные власти уверяют, что сведения федерального оперштаба устарели. «На сегодня картина прямо противоположная, — утверждает саратовский министр здравоохранения Олег Костин. — Расход кислорода в больницах снижается на тонну в сутки. Увеличивается количество свободных коек: с 8% в начале ноября до 18% сейчас». В госпиталях региона имеется 4700 мест.

129 млн рублей выделено на достройку новой инфекционной больницы. Открыть ее обещали еще в 2020 году. Расходы на стройку перевалили за 2,5 миллиарда и постоянно увеличиваются. «Это сложный объект. Мы, на наш взгляд, на данный момент предусмотрели все. Но может что-то вылезти еще», — говорит глава областного комитета по инвестиционным проектам Роман Карякин.

Как подсчитал территориальный фонд ОМС, за год в регионе стало на 125 медиков меньше — врачи и медсестры ушли на пенсию, их места остались незанятыми. По сведениям минздрава, средняя зарплата врача (без учета ковидных выплат) составляет 62 тысячи рублей.

Федеральный бюджет выделил 127 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами саратовцев, которые лечатся от ковида на дому. Месяцем раньше регион уже получил на это 85 млн рублей. Региональное министерство здравоохранения отмечает, что препараты выдаются «тем, кто в них остро нуждается». Критерии отбора нуждающихся ведомство не называло.

«У нас с женой на двоих ушло на лечение больше 10 000 рублей. Купили ингалятор, антибиотики, противовирусные», — рассказывает саратовец Андрей. Молодая пара снимает квартиру. Дополнительные расходы стали серьезным ударом для семейного бюджета. Тесты на ковид супругам сделали бесплатно в поликлинике. Результат стал известен на третьи сутки (как объясняет минздрав, все саратовские лаборатории могут выполнить только 10 000 ПЦР-исследований на ковид в сутки, а поступает 16 000–18 000 мазков).

За последние сутки в области зарегистрированы 635 новых случаев коронавируса. Амбулаторно лечатся 7400 человек. В госпиталях — 3,7 тысячи.

Всего с начала пандемии заболели 112,8 тысячи саратовцев. По официальной статистике, непосредственно от ковида умерло 4300.

Областной роспотребнадзор подсчитал, что 38% больных заразились в общественных местах. Саратовцы рассказывают в соцсетях, как карантинные ограничения способствуют появлению очередей. Например, десятки предпринимателей вынуждены часами стоять на улице у входа в Саратовское предприятие городских электросетей, чтобы получить платежные документы. Из-за пандемии в офис пропускают не больше пяти человек одновременно. С похожей проблемой столкнулись клиенты саратовских МФЦ.

Надежда Андреева

Санкт-Петербург. Болеют меньше, платят больше

Медики с осторожностью говорят, что с середины ноября заболеваемость коронавирусом в городе пошла на спад

Официальные цифры свидетельствуют о том же. Так, по данным городского комитета по здравоохранению, за сутки 17 ноября в ковидные больницы Петербурга госпитализировали 397 человек. Неделю назад, 10 ноября, в стационары доставили 425 человек, две недели назад — 507.

В целом число пациентов, лечащихся в медучреждениях, к 18 ноября снизилось до 7027 человек, еще 17 ноября их было 7217, а неделей ранее — около 8000. Общий коечный фонд в Северной столице на начало этой недели составлял 9488 мест.

Как отмечают врачи, работающие в «красной зоне», меньше стало и тяжелых больных. Так 17 ноября в реанимации находились 692 человека, 18 ноября — 680. Ежедневно на десятки уменьшается число пациентов, нуждающихся в ИВЛ. Сейчас почти ни в одной городской ковидной клинике не испытывают проблем с кислородом, кроме Александровской больницы, где пациентам с октября периодически приходится пользоваться кислородными концентраторами из-за нехватки мощностей кислородной станции.

Мужчина в пункте вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея» в Петербурге. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Число петербуржцев, желающих вакцинироваться, резко выросло в конце октября: с 5000–9000 человек в день до 16 000–20 000. Ежедневно прививаются до 24 000 горожан. На 18 ноября в Северной столице полностью привито 2 052 908 человек (37,9% населения).

Запас вакцин в Петербурге есть (на данный момент — 545 000 доз), в отличие от ассортимента. Петербуржцам колют преимущественно «Спутник V».

О существовании «КовиВака» горожане забыли уже давно, и чиновники советуют о нем и не вспоминать.

— На сегодня «КовиВака» в городе нет, — пояснил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в прямом эфире на странице губернатора Петербурга в соцсети «ВКонтакте». — Ожидать ее прихода в ближайшее время мы не рекомендуем, мы призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент.

«ЭпиВакКорона» популярностью у населения не пользуется.

«Спутник Лайт», сразу после введения ограничений, был нарасхват у петербуржцев и в конце октября закончился. 1 ноября на петербургские склады поступила новая партия однокомпонентной вакцины — 100 тысяч доз. Но ее применение решили сузить: использовать только для ревакцинации и вакцинации людей, недавно переболевших ковидом. На 18 ноября в городе осталось 42 тысячи доз «Спутника Лайт».

Как рассказали «Новой» петербургские медики, стимулирующие выплаты за вакцинацию горожан они получают с момента их введения — в сентябре этого года. На первый взгляд, несущественные доплаты (от 100 до 200 рублей — в зависимости от объема оказанной медицинской помощи: консультация, осмотр, укол) за каждого привитого в конечном счете выливаются в неплохую прибавку к зарплате. Так при стабильном потоке пациентов врачи в городских поликлиниках зарабатывают дополнительно от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. А медики, задействованные на вакцинации в торговых центрах и в других местах с высокой проходимостью — по 50–60 тысяч.

Нина Петлянова

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Приморье. Болеют дети

В крае четвертая волна коронавируса бьет рекорды заболеваемости

Если в начале ноября суточная заболеваемость держалась на уровне 290–300 человек, то потом график резко скакнул вверх: на второй неделе в сутки заболевало уже около 350 человек, в середине месяца — уже за 400. А 19 ноября выявлено 416 заболевших. Самому маленькому пациенту с ковидом еще не исполнилось и месяца. Дети болеют — и еще как!

«Самый показательный случай, когда в течение полутора месяцев врачи боролись за жизнь ребенка, который некоторое время назад перенес COVID-19 в среднелегкой степени. Через 2–3 месяца ребенок стал остро болеть, появились кишечные проявления с активной симптоматикой, развилась аплазия костного мозга. Подключились врачи-гематологи. На фоне осложнений у ребенка развился вторичный иммунодефицит», — рассказывает врач-педиатр детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы № 2 Наталья Горелова.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судя по официальным данным, 9 226 человек на данный момент болеют коронавирусом. Большая часть из них — дома. «Занятость коечного фонда составляет 88,4%. В 24 медицинских организациях края развернуты 2548 коек для лечения пациентов с пневмониями и новой коронавирусной инфекцией. В резерве около 300 коек, — сообщили «Новой» в министерстве здравоохранения Приморья. — Всегда есть запас кислорода: жидкого — 68,455 тонны (на пять суток вперед), газообразного — 3 177,24 кубометра (на шесть суток)».

Пациентка, переболевшая в легкой форме на дому, рассказала, что после обращения в поликлинику ей выдали лекарства бесплатно. Но была удивлена, что медицинская бригада не приезжает на дом, чтобы взять тест на коронавирус — приходится самой идти в поликлинику.

«В начале ноября Приморью выделено из федерального бюджета 67,9 миллиона рублей. Это средства для закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Всего в текущем году Приморье получило 255 млн рублей на эти цели, — добавили в региональном минздраве. — На выделенные средства будут закуплены лекарственные препараты и направлены во все медучреждения региона, в которых ведется прием амбулаторных пациентов с коронавирусом».

В крае теперь обязательно требуют QR-коды на посещение торговых центров, общепита, детских, развлекательных и культурных учреждений, спортзалов и бассейнов. Обещают ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. На транспорте и в продуктовых магазинах QR-коды, впрочем, не требуют, поэтому все ездят и ходят без масок, даже в часы пик.

Уже ограничивают доступ на рабочие места учителям, медработникам, сотрудникам ряда предприятий. В Федерации профсоюзов Приморья сообщили, что с начала ноября им от «первичек» поступает информация о недостатке вакцин и огромных очередях в прививочных пунктах, а также длительном процессе получения медотвода (запись к терапевтам и узким специалистам сейчас — в лучшем случае, за две недели вперед).

Школы и детские сады, медучреждения несут потери. Например, в Находке восемь сотрудников скорой, в числе которых — фельдшер и врач, были отстранены от работы за отказ от вакцинации. Сообщается, что в средней школе № 79 поселка Трудовое (входит во Владивостокский городской округ) 15 учителей отстранены от работы. В детских садах отстраняют нянечек.

Запретительные меры дают результат. Вакцинируется по 7–15 тысяч человек в день.

Как рассказали «Новой» в региональном минздраве, «всего в край поставлено 901 935 комплектов вакцин (75% от потребности)».

Отметим, что в пунктах вакцинации стоят очереди, и зачастую, чтобы привиться, приходится ждать по 2–3 часа.

Информацию о доплатах в 200 рублей за каждого вакцинированного медики восприняли скорее положительно. «Господи, да пусть уже доплачивают, лишним не будет. Народ идет валом. Я 100 человек привила — это плюс 2000 рублей. Непонятно, правда, как эти 200 рублей делить будут», — сказала «Новой» медсестра, работающая в одном из мобильных пунктов края. Впрочем, ее коллега пожимает плечами: «Может, стоит просто сразу нормально платить? И все вопросы будут сняты».

Валерия Федоренко

Пермский край. Ситуация улучшается

Власти возвращают больницы в штатный режим работы, сокращая ковидные койки

Минздрав Прикамья сообщает, что нерабочие дни помогли серьезно улучшить ситуацию с коронавирусом: фиксируется меньше 700 заражений в день, хотя еще две недели назад их было 710 и более.

«Существенно уменьшилось количество госпитализаций, мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета. На сегодняшний день свободно свыше 35% коечного фонда (в конце октября — начале ноября свободно было около 20%)», — говорит министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По официальным данным на 19 ноября, в стационарах находятся 3795 человек, свободных коек — 36%. За последнюю неделю общее число мест для пациентов с COVID-19 в регионе сократилось более чем на 1000 — койки в пермских больницах возвращают в штатный режим.

В разговоре с «Новой» врач скорой помощи в Перми подтверждает улучшение: «С госпитализацией на данный момент проблем нет, количество тяжелых пациентов незначительно, проблем с проведением КТ тоже нет. Привитых примерно 60–70%, но болеют они в легкой и средней форме. В целом по коронавирусу заболеваемость начала снижаться», — рассказал один из медиков.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Первый компонент вакцины в регионе поставили 1 065 000 человек, второй — 728 000. На днях в Пермский край поступило свыше 96 000 комплектов: 42 000 «Спутника V» и 54 200 доз «Спутника Лайт».

Минздрав уточняет, что, согласно новым методическим рекомендациям, в случае первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», теперь электронный сертификат с QR-кодом на Госуслугах выдается спустя 21 день после вакцинации, а не день в день, как это было ранее.

Александра Семенова

Тюмень. Скорая на ковид не ездит

В регионе изобрели новую схему госпитализации больных с коронавирусом

«Подъезжает машина к дому, из нее выбегает бригада, наскоро берут мазок и осматривают. Все занимает минуты, если не секунды. Видимо, они очень загружены», — описывает приезд врачей мама второклассницы Маргариты.

Дети в Тюмени болеют ковидом массово, и нередко — тяжело. 3 ноября в реанимации умер мальчик 29 дней от роду. Официальная причина смерти — коронавирус и пневмония. Всего с начала пандемии от коронавируса в области умерло четверо детей.

К осенней волне заболеваемости в Тюмени переформатировали работу скорой помощи. С коронавирусными больными теперь работают терапевты и неотложка, а скорая только отвозит людей в «красную зону» по уже оформленному направлению. «На вызовы к пациентам с коронавирусом больше не выезжаем», — ответили корреспонденту «Новой» в скорой.

С одной стороны, такие меры разгрузили медиков. С другой — вызвали бум самолечения: терапевт зачастую приходит только на следующий день после вызова, и люди, желая облегчить свое состояние, принимают первые попавшиеся лекарства.

«Если становится хуже, пока места есть, надо ехать и занимать. В «красной зоне» люди под наблюдением, там КТ, у меня нет возможности ходить к каждому пациенту каждый день. Заболевших очень много», — охарактеризовала состояние коечного фонда терапевт 17-й поликлиники.

В регионе развернуто 18 ковидариев, имеется 3687 койко-мест. По сообщению депздрава, свободно 19,8% коек.

По информации корреспондента «Новой», все ковидные госпитали оборудованы КТ, ЭКГ, кислородными концентраторами, лекарствами, которые снимают симптоматику коронавируса. Это подтверждают и пациенты, и врачи.

Один из пациентов рассказал «Новой газете», что врачи ставят больным уколы, стоимость которых — 60 000 рублей (процедура оплачивается из средств ОМС). Работающий в «красной зоне» врач подтверждает: «Методику лечения утверждает консилиум врачей. Речь о дорогостоящем препарате, который показан при тяжелом течении ковида. Дорогие препараты у нас в дефиците. Ждем еще большего наплыва пациентов».

Первым компонентом вакцины в области привиты 778 985 человек, полную вакцинацию прошли 698 938 человек, коллективный иммунитет составляет 50,4%.

В крупнейшей в области клинической больнице № 2, по словам медиков, поток желающих вакцинироваться еще летом составлял порядка тысячи человек в день. Сейчас вакцинирующихся стало еще больше. Инициативу Минздрава платить бригадам медиков, работающим на вакцинации, по 200 рублей за каждого пациента, сотрудники больницы воспринимают с энтузиазмом. «Если каждой медсестре за укол будут выплачивать 30 рублей, даже поток людей в 500 человек обеспечит 15 000 рублей ежедневно — существенную прибавку», — отмечают медработники.

Юлия Баталова

Екатеринбург. Надбавки нравятся, но поди их получи

Врачи считают, что властям нужно принимать более жесткие меры для тотальной вакцинации

Елена — медсестра, работающая в одной из городских больниц Екатеринбурга более десяти лет. Пару недель назад ее поставили «на прививки» в процедурный кабинет. Работа не из легких, так как в коридоре постоянно очереди, пациенты часто ругаются между собой. В кабинет заходят взвинченные, на пределе своего терпения. Впрочем, внутри обстановка от напора снаружи — тоже не сахар. И вдруг для нее все закончилось.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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