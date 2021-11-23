Скончался каждый четвертый ветеран Великой Отечественной войны

Основная причина смерти — коронавирус.

За полтора года пандемии COVID-19 в РФ скончались 312 689 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд.

По данным на 1 октября 2021 года, в стране проживает 896 806 ветеранов, в апреле прошлого года их было 1,21 млн человек. Таким образом, за полтора года число участников и ветеранов войны сократилось на 26%.

При этом число непосредственных участников Великой Отечественной войны и работавших на объектах противовоздушной обороны за все время пандемии сократилось на 24 тысячи человек (или на 43%), следует из данных Минтруда.

Основная причина смерти — коронавирус, отмечает издание. По данным Росстата, 83% умерших от коронавируса в РФ были людьми старше 60 лет, половине из них требовалась госпитализация, тяжесть болезни резко возрастала с возрастом. За последние полтора года из-за пандемии сокращение численности людей старше 60 лет ускорилось примерно в полтора раза, отмечают «Ведомости».

Основная причина роста смертей среди пожилых жителей РФ — низкий уровень вакцинации от короновируса.

Вакцинацию до сих пор прошла только треть пожилых россиян, сообщал оперштаб по борьбе с инфекцией.

До 2019 года смертность среди лиц старше 85 лет снижалась. Как пояснил основатель исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников, в 2020 году ситуация ухудшилась во всех возрастных группах старше 30 лет, по его словам, особенно резкие скачки смертности наблюдались у женщин старше 60 и мужчин старше 65 лет.

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За последние сутки в РФ выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусом. Вследствие COVID-19 скончался 1241 человек за сутки — показатель, близкий к максимальному. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, в стране выявили 9 366 839 пациентов с коронавирусом, умерли 265 336 человек с COVID. Однако данные оперштаба и Росстата разнятся: в октябре Росстат сообщал, что с начала года смертность среди заболевших коронавирусом превысила 250 тысяч человек, за весь 2020 год — 163,3 тысячи человек.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице выросла смертность от COVID-19 среди детей. Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что заболеваемость среди детей в столице выросла с 200-300 новых случаев в день до примерно тысячи. Сейчас, по данным Раковой, от 20 до 30 детей госпитализируют ежедневно.

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