 

Скончался каждый четвертый ветеран Великой Отечественной войны

23.11.2021, 1:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Основная причина смерти — коронавирус.

За полтора года пандемии COVID-19 в РФ скончались 312 689 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд.

По данным на 1 октября 2021 года, в стране проживает 896 806 ветеранов, в апреле прошлого года их было 1,21 млн человек. Таким образом, за полтора года число участников и ветеранов войны сократилось на 26%.

При этом число непосредственных участников Великой Отечественной войны и работавших на объектах противовоздушной обороны за все время пандемии сократилось на 24 тысячи человек (или на 43%), следует из данных Минтруда.

Основная причина смерти — коронавирус, отмечает издание. По данным Росстата, 83% умерших от коронавируса в РФ были людьми старше 60 лет, половине из них требовалась госпитализация, тяжесть болезни резко возрастала с возрастом. За последние полтора года из-за пандемии сокращение численности людей старше 60 лет ускорилось примерно в полтора раза, отмечают «Ведомости».

Основная причина роста смертей среди пожилых жителей РФ — низкий уровень вакцинации от короновируса.

Вакцинацию до сих пор прошла только треть пожилых россиян, сообщал оперштаб по борьбе с инфекцией.

До 2019 года смертность среди лиц старше 85 лет снижалась. Как пояснил основатель исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников, в 2020 году ситуация ухудшилась во всех возрастных группах старше 30 лет, по его словам, особенно резкие скачки смертности наблюдались у женщин старше 60 и мужчин старше 65 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На ковид мы больше не ездим»

Так сказали корреспонденту «Новой» в тюменской скорой помощи. Регионы изобретают все новые способы борьбы с пандемией. Иногда — парадоксальные

За последние сутки в РФ выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусом. Вследствие COVID-19 скончался 1241 человек за сутки — показатель, близкий к максимальному. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, в стране выявили 9 366 839 пациентов с коронавирусом, умерли 265 336 человек с COVID. Однако данные оперштаба и Росстата разнятся: в октябре Росстат сообщал, что с начала года смертность среди заболевших коронавирусом превысила 250 тысяч человек, за весь 2020 год — 163,3 тысячи человек.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице выросла смертность от COVID-19 среди детей. Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что заболеваемость среди детей в столице выросла с 200-300 новых случаев в день до примерно тысячи. Сейчас, по данным Раковой, от 20 до 30 детей госпитализируют ежедневно.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Прописанный в Новосибирске Жерар Депардье обвинен в попытке изнасилования

28.05 / В сети обсуждают редкое свадебное фото Меган Маркл

07.08 / В Антарктиде нашли огромный металлический диск, напоминающий НЛО

16.06 / Ариана Гранде и Джеймс Корден спели про конец локдауна в Нью-Йорке

06.08 / В захваченном лишенным сана отцом Сергием монастыре умер ребенок

15.09 / Австралийские ученые обнаружили отправную точку болезни Альцгеймера

24.11 / Совфед назвал процент увеличения пенсий в 2021 году

28.05 / Обнаружен новый датчик, который помогает бактериям обнаруживать формальдегид и реагировать на него

23.12 / Гигантские часы для потомков, рассчитанные на работу 10 тысяч лет

01.03 / При аварии на заводе в Китае погибли люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика