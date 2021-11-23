Мнение: Ливия перед выборами
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Интересно разворачиваются дела в Ливии.
Сообщают, что командующий южной оперативной группы ЛНА Мабрук Сахбан вышел из подчинения ЛНА Хафтара и переметнулся вместе с подчиненными на сторону Сейфа-аль-Ислама Каддафи накануне президентских выборов, которые должны что-то решить в этой несчастной стране, но не обязательно, что они что-то принципиально изменят. Уже сейчас заметно, что грядущие выборы многие рассматривают как пролог к очередному переделу сфер влияния и контроля в условиях разрушенного государственного аппарата.
В Тобруке между тем прошла демонстрация сторонников Каддафи под зелеными флагами Джамахирии.
На выборах через месяц ливийцам предстоит выбирать из 23-х кандидатов.
Плюс действующий премьер-министр переходного правительства.
Как ожидается, выборы могут спровоцировать новый виток гражданской войны, если на них не будет явной победы одного из кандидатов.
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Источник: Colonel Cassad
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