Найти баланс и подчеркнуть сильные стороны: как делать макияж губ в зависимости от их типа

Есть много типов губ, и все они обладают своими определенными особенностями. Чтобы выглядеть привлекательно и подчеркнуть линию губ, нужно правильно нанести макияж. Вот несколько основных правил нанесения косметики, чтобы можно было выглядеть просто фантастически и невероятно стильно.

Какие бывают типы губ

Прежде чем выбирать макияж, нужно правильно определить свой тип губ. Для этого нужно пристально посмотреть на себя в зеркало.

Макияж нужно наносить так, чтобы добавить своему образу притягательности и выделить сильные стороны. Вот самые распространенные типы губ:

тонкие; полные; более полная верхняя губа; более полная нижняя губа; отвисшие; не четко выраженный лук Купидона; губы одинаковой толщины сверху и снизу; четко выраженный лук Купидона.

Многие допускают различные ошибки при нанесении макияжа, которых следует избегать, чтобы выглядеть безупречно. Вот что нужно сделать, чтобы губы выглядели идеально.

Полные губы

Не стоит использовать подводку обычным способом. Это приведет к тому, что губы будут выглядеть еще более полными и объемными.

Нужно просто нанести немного консилера по контуру и хорошо растушевать. Важно чтобы помада хорошо гармонировала с оттенком кожных покровов. Затем нужно нанести подводку на внутреннюю поверхность губ. Края губ оставить без макияжа.

Лук Купидона можно уменьшить, если нанести помаду на несколько миллиметров ниже. Это поможет сделать губы визуально меньше. В завершение этого нанести матовую помаду не слишком темного цвета. Не стоит использовать блеск, так как он добавляет объем.

Тонкие

Если у вас тонкие губы, то при помощи макияжа можно сделать их визуально больше. Изначально нужно нанести консилер, чтобы стереть границы, а затем снова нарисовать их. Край губ обвести толстой линией, но при этом нужно стараться сделать ее максимально естественной. После этого нанести помаду.

Не стоит использовать слишком насыщенные цвета: губы будут сильно выделяться и казаться еще меньше. Лучше всего использовать розовые, красные, коралловые и персиковые.

Более полная верхняя губа

Если верхняя губа толще, чем нижняя, стоит выбирать яркие тона помады. Гранатовые, красные, пурпурные, фуксия – все это станет отличным вариантом для каждой девушки.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если хочется несколько уравновесить губы и увеличить нижнюю, можно немного обвести ее снаружи.

Более тонкая верхняя губа

Если более толстая нижняя губа, чем верхняя, и хочется, чтобы разница была не слишком явной, можно усилить верхнюю часть губ при помощи подводки.

Также можно нанести немного хайлайтера прямо на лук Купидона, чтобы подчеркнуть его. Отлично подойдут светлые тона, в частности персиковый и нюдовый.

Губы одинаковой толщины

Такой тип губ отличается тем, что проще всего подобрать цвет помады и сделать макияж.

Можно при желании дополнительно выделить верх или низ. Кроме того, просто отлично смотрится совершенно любой оттенок. Цвета стоит подобрать под тон вашей кожи.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Отвисшие губы

Если форма губ в виде перевернутой дуги, то можно улучшить ее, обведя по контуру мягким тоном, а затем нанести помаду, чтобы добавить объем. Отлично смотрится красная помада, которая помогает сделать образ более интересным.

Выраженный лук Купидона

Можно либо усилить этот эффект, либо сделать его менее выраженным. Для этого при помощи подводки округлить линии или сделать их более заостренными. Отлично подойдет помада красного цвета.

Неопределенный лук Купидона

Чтобы сделать форму губ более привлекательной, можно при помощи подводки нарисовать небольшую арку.

Однако нужно делать это максимально аккуратно, чтобы не переборщить. Хорошо подойдут темные или яркие цвета помады.