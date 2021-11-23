Платья, шорты и майка: что носить дома, чтобы выглядеть женственно

У многих женщин вещи для дома ассоциируются с застиранным халатом, дырявой футболкой и трениками с вытянутыми коленками. Но дома тоже нужно выглядеть привлекательно. И не только ради мужчины. Представительницам прекрасного пола важно всегда нравиться прежде всего самой себе. Даже во время уборки, приготовления ужина или стирки. В этой статье мы расскажем, какие домашние вещи вам стоит поселить в своем гардеробе.

Платье

Когда речь заходит об одежде для дома, платье – это последнее, что приходит на ум. Однако именно оно может оказаться самой удобной вещью для выполнения домашних дел.

Конечно, речь идет не о длинных платьях из плотных синтетических материалов. Выбирая платьице для дома, останавливайтесь на моделях длины миди. Приветствуются легкие дышащие ткани, в которых вам не будет жарко.

Хороши платья прямого и А-силуэта, которые не сковывают движений. Они подходят для активной работы. Стильно смотрятся однотонные модели. Актуальны и платья в мелкий цветочек, а также с геометричными принтами.

Футболка и бриджи

Кажется, футболки созданы для расслабленных образов. В домашней обстановке вы тоже можете надеть удобную футболку из хлопка. Конечно, она не должна быть растянутой, усыпанной пятнами и катышками.

Допустимы ли футболки с декором? Если вам нравится декор в виде бусин, пайеток или вышивки, то не стоит отказывать себе в удовольствии. Но при этом декоративные элементы должны быть качественными, иначе вещь будет смотреться дешево.

Для дома подходят футболки оверсайз. Они хорошо сочетаются с бриджами, лосинами, спортивными штанами и шортами.

В категорию домашних вещей вписывается и туника. Выбирайте свободные модели без обилия декора. Удлиненную тунику можно носить как в качестве мини-платья, так и в паре с легинсами или бриджами.

Костюмы из трикотажа

Трикотаж – идеальный материал для одежды, предназначенной для дома. Он хорошо тянется, не сковывает движений, красиво сидит на фигуре.

Сейчас особенно актуальны трикотажные костюмы. Широкий выбор моделей впечатляет. Хороши как трикотажные костюмы с шортами, так и с джоггерами. В качестве верха может быть уютный джемпер или топ.

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Чтобы костюм из трикотажа не смотрелся чересчур дешево, выбирайте модели в приглушенной пастельной гамме. Наиболее комфортно вы будете себя чувствовать в трикотажном комплекте, который свободно сидит на фигуре и ничего не пережимает.

Шорты и рубашка

Дома женщинам не обойтись без объемной рубашки. Подойдут модели мужского кроя, с принтами или однотонные.

Рубашку можно комбинировать с различным низом. Так, вы можете носить ее с трикотажной юбкой средней длины. Хорошо смотрится и сочетание с легинсами, джинсами или бриджами.

Удлиненную рубашку можно носить в качестве платья. Дополните образ плотными колготками или лосинами.

Хорошо комбинируется рубашка и с шортами. Шортики выбирайте не только ультракороткие. Сейчас в тренде трикотажные модели до середины бедра. Не забывайте и об удобных велосипедках, а также свободных шортах-бермудах.

Кардиган и джоггеры

Мягкие спортивные штаны – воплощение комфорта. Универсальны модели базовых цветов: черного, серого, бежевого.

Избегайте джоггеров с обилием надписей, вышивки и прочих дополнительных элементов. Такие брюки часто удешевляют образ. Отдавайте предпочтение однотонными моделям. Для домашней носки оптимальны модели с широкой резинкой, которая не передавливает живот.

Дополнить образ с джоггерами можно топом и кардиганом. Да, часто женщины забывают о том, что кардиган подходит не только для уличных образов. Трикотажные модели крупной вязки защитят от холода (если вы выйдете на балкон) и прекрасно замиксуюся как со спортивными брюками, так и с лосинами и шортами.