Xiaomi планирует представить 14 новых моделей смартфонов

Китайский бренд Xiaomi хочет презентовать 14 новинок на рынке смартфонов. В сети можно увидеть неофициальные данные о новых устройствах.

Xiaomi стремительно развивает свою линейку смартфонов, и вот уже в следующем году любителей современных гаджетов ожидает появление 14 новых устройств от этой компании. Напомним, что бренд имеет такие варианты моделей как Pro, Lite, Zoom и серий K50 Redmi и Note 11. Дополнительные варианты JE, Global также подлежат модернизации.

В сеть попала неофициальная информация с названиями, псевдонимами будущих смартфонов, а также их начинкой. По предварительным данным, новые смартфоны будут оснащены процессорами Snapdragon 898, SD 778 и Snapdragon 480+. Есть данные о том, что единственный представитель ряда Redmi K50 получит мощный процессор MediaTek Dimensity 2000. Об этом информирует InfoREACTOR.