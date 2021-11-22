 

Xiaomi планирует представить 14 новых моделей смартфонов

22.11.2021, 23:14, Разное
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Китайский бренд Xiaomi хочет презентовать 14 новинок на рынке смартфонов. В сети можно увидеть неофициальные данные о новых устройствах.
Xiaomi стремительно развивает свою линейку смартфонов, и вот уже в следующем году любителей современных гаджетов ожидает появление 14 новых устройств от этой компании. Напомним, что бренд имеет такие варианты моделей как Pro, Lite, Zoom и серий K50 Redmi и Note 11. Дополнительные варианты JE, Global также подлежат модернизации.

В сеть попала неофициальная информация с названиями, псевдонимами будущих смартфонов, а также их начинкой. По предварительным данным, новые смартфоны будут оснащены процессорами Snapdragon 898, SD 778 и Snapdragon 480+. Есть данные о том, что единственный представитель ряда Redmi K50 получит мощный процессор MediaTek Dimensity 2000. Об этом информирует InfoREACTOR.



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