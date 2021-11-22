 

Bloomberg сообщил о подготовке Москвы к вторжению в Украину

22.11.2021, 22:58, Разное
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В Кремле это назвали «вбросом» и «камуфляжем для агрессивных помыслов».

США поделились со своими европейскими союзниками разведданными о сосредоточении российских войск и артиллерии с целью, вероятно, дальнейшего вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в разведке считают, что Россия, возможно, планирует напасть на Украину в начале следующего года, когда все войска соберутся у границы. Предполагается, что военные будут наступать по трем направлениям — из центральной России, Крыма и Беларуси. В операции, по данным американской разведки, примет участие 100 батальонно-тактических групп численностью 100 тысяч человек.

Вторжение, по словам источников, будет поддерживаться с воздуха. По их данным, в российскую армию уже призвали десятки тысяч резервистов «в масштабах, беспрецедентных за весь постсоветский период».

В Кремле предоставленную Bloomberg информацию отрицают.

«Идет целенаправленная информационная кампания. Для таких вбросов используется, скажем так, в качестве трубы, Bloomberg, это действительно так, это мы тоже фиксируем.

Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он также не исключает, что материалы, публикуемые Bloomberg, могут быть «камуфляжем» для «прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». «Имеется в виду агрессивные в плане возможного желания решить проблему Юго-Востока силовыми методами», — уточнил он. (цитата по «Медузе»*)

* издание внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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