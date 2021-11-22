 

Мерами поддержки в 2021 году воспользовались 25 тысяч московских компаний

22.11.2021, 22:06, Разное
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В ноябре город принял новый пакет мер для поддержки бизнеса. Им могут воспользоваться небольшие и только что созданные компании, индивидуальные предприниматели, сказал Собянин в эфире телеканала “Россия 1”.

Градоначальник отметил, что банки неохотно кредитуют новые компании, а порой и вовсе отказывают им. Поэтому Москва создала собственный гарантийный фонд и выступает поручителем по займам для малого и среднего бизнеса. В итоге ставки по кредитам для таких предприятий как минимум в полтора раза ниже.

Город выступает поручителем и субсидирует часть ставки по кредиту. Это сделано для повышения доступности займов для начинающих компаний.

Для получения кредита нужно обратиться в один из партнерских банков. Он проверит платежеспособность заявителя, проанализируют уровень дохода, наличие задолженностей и другие показатели.

При положительном решении предприниматель получит льготный кредит по ставке не более 11,5% годовых. Максимальная сумма займа – пять миллионов рублей.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что меры поддержки смогут получить около 110 тысяч московских предприятий малого и среднего бизнеса – предприятия общепита, парикмахерские, салоны красоты и другие. На них трудятся 284 тысячи человек.

Напомним, что с начала 2021 года в столице одобрили заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий. Сумма поддержки превысила два миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



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