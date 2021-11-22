В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей
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В Москве 26-летняя женщина совершила попытку продажи своего новорожденного сына. Об этом рассказала СМИ старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, злоумышленница разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка. Получив отклик, она попросила у заинтересовавшихся 100 тысяч рублей. Они согласились и женщина передала им ребенка при встрече. Однако под видом родителей скрывались оперативные сотрудники правоохранительных органов, которые при сделке поймали преступницу “с поличным”. Возбуждено уголовное дело, сообщает “Общественная служба новостей”.
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