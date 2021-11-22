Гостиница с полицейскими звездами

Начальника отдела угро судят за побои и удержание женщины в номере отеля. Адвокаты называют его «непревзойденным профессионалом сыска».

В Оренбургской области начался суд над начальником отдела уголовного розыска 18-тысячного города Абдулино, майором полиции Александром Пожитковым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, полицейский, чтобы якобы улучшить показатели раскрываемости, задержал в Абдулино местную жительницу Наталью Царькову, после чего избил ее в отделении, требуя показаний против ее родственников по делу о разбойном нападении. Затем, согласно материалам дела, он якобы поручил отвезти Царькову в гостиницу, приставил возле дверей своих подчиненных и незаконно удерживал женщину в номере около суток.

Теперь Пожиткову может грозить до 10 лет лишения свободы.

Александр Пожитков (слева) на круглом столе в областном МВД. Фото: 255.56.мвд.рф

Обслуживание в номерах

История началась в сентябре 2020 года, когда в полицию обратился житель Абдулино Фанис Шарапов. Он заявил, что на него напали два человека. И предположил, что это могут быть местные жители Иван Моисеев и Вадим Михайлов.

«Не убедившись», согласно обвинительному заключению, «в достоверности показаний Шарапова», Пожитков решил опросить тещу Моисеева и Михайлова Наталью Царькову.

Царькова вспоминает, что полицейские приехали к ней 6 сентября и предложили проехать в отдел: «Я не знала, зачем они меня туда привезли. В кабинете мне сказали, что на Шарапова было совершено нападение, что якобы его совершили мои зятья и якобы я попросила их избить Фаниса. Я ответила, что понятия не имею, о чем речь.

Пожиткову, очевидно, такой ответ не понравился, он начал орать на меня, а затем ударил рукой по шее так, что я упала на пол».

В обвинительном заключении (копия есть у «Новой газеты») говорится, что в итоге Царькова дала нужные полицейским показания. После этого Моисеев и Михайлов были задержаны.

Хотя у Царьковой был статус свидетеля, Пожитков, видимо, считал ее подстрекателем. По версии следствия, он поручил подчиненным отвезти женщину в гостиницу «Степные огни», а своему начальству пояснил, что Царькова якобы опасается за свою жизнь и просит обеспечить безопасность. В СК утверждают, что таким образом Пожитков «организовал фактическое задержание женщины без составления протокола».

Поздно вечером оперативник Игорь Паршиков увез Наталью и потерпевшего Шарапова в гостиницу. По словам Царьковой, полицейский сказал ей: «Смотри не убеги и никому не звони». В материалах дела говорится, что он действовал так, потому что был введен в заблуждение.

«В гостинице мы [с Шараповым] провели ночь под присмотром двоих пэпээсников. По зданию мы не могли свободно ходить: полицейские нас сопровождали и в туалет, и в душевую, и в курилку. При этом пэпээсники, видимо, сами были не в курсе того, что происходит, так как спрашивали, зачем нас вообще привезли сюда», — рассказала Царькова.

На следующий день Царькову снова увезли в отдел полиции, где прошли опросы и очные ставки с Моисеевым и Михайловым. Последние удивлялись, что Наталья говорит про них неправду, и отрицали свою причастность к разбойному нападению. Поздно вечером Царькову отпустили домой к детям.

«Непревзойденный профессионал»

8 сентября Царькову снова привезли в отдел, где Пожитков будто бы сказал ей, что убедился в непричастности Михайлова и Моисеева. «Наконец-то понял, что я изначально ему правду говорила», — замечает Наталья.

Царькова написала на Пожиткова заявление. СК возбудил уголовное дело. В пресс-службе оренбургского УМВД «Новой газете» сообщили, что Пожитков отстранен от должности начальника отдела уголовного розыска, а «вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности отложен до принятия решения судом».

Сам полицейский на суде заявил, что не признает свою вину. В своих показаниях (копия есть у «Новой газеты») Пожитков говорит, что Царькову не оскорблял, угрозы не высказывал, в кабинете с ней разговаривал вежливо.

«Также хочу пояснить, что Царькова клевещет о том, что якобы я ее ударил в область шеи, что она падала, так как все происходящее в кабинете видели многие сотрудники полиции», — добавил Пожитков.

По словам полицейского, Царькова сама захотела поехать в гостиницу. «Я преследовал только цель устранения опасности, угрожающей Царьковой и Шарапову», — сказал он, не став уточнять, от кого именно исходила опасность.

Адвокат Пожиткова Наиль Хабибуллин в разговоре с «Новой» о невиновности полицейского пояснил эмоционально: «Наш подзащитный обвиняется в превышении должностных полномочий заведомо незаконно, будучи невиновным, поэтому признаваться ему не в чем. Все представленные стороной обвинения доказательства, как бы это ни звучало парадоксально, идут в ногу с позицией защиты. Полагаю, что должностные полномочия превысили те, кто незаконно вторгся в деятельность отдела полиции, парализовав работу отдела уголовного розыска, и сфабриковал уголовное дело в отношении непревзойденного профессионала сыска Пожиткова. Очень надеемся, что суд услышит нас».

Стоит отметить, что этот скандал для Александра Пожиткова не первый.

Как рассказал «Новой газете» юрист «Комитета против пыток» Тимур Рахматулин, в августе 2019 года майор вместе с подчиненными приезжал в село Малый Сурмет к пожилой паре Клавдии и Алексея Кондрашовых, чтобы узнать, где находится их сын, которого разыскивали по делу о разбое.

Семья Кондрашовых. Пострадавший от действий полиции глава семьи Алексей Кондрашов (слева) сейчас подает жалобу в ЕСПЧ

Кондрашовы заявили, что не знают его местонахождения, после чего между ними и полицейскими завязалась потасовка. Врачи зафиксировали у Алексея Кондрашова ссадины и гематомы на лице и голове, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра. Полицейские заявили, что гражданин сам напал на них с гаечным ключом. Обе стороны подали заявления в Следственный комитет, но уголовное дело возбудили только против Кондрашова — по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По жалобе Кондрашова СК выписал восемь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских, не найдя в их действиях состава преступления. В июне этого года юристы «Комитета против пыток» подали жалобу в интересах Кондрашова в ЕСПЧ.

Иван Руслянников

— специально для «Новой»

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