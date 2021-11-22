Мнение: Американский погром и Риттенхаус

Вот! Я наконец нашел, в чем была предыстория Кайла Риттенхауса – паренька из Америки, штат Висконсин, которого давеча полностью оправдали присяжные по всем пунктам обвинения. А то ведь даже в русской Вики (!) сказано максимально коротко и невнятно, что ж там, собственно, были за волнения в городке Кенош. Кто и по какому поводу “протестовал”? Из русской Вики было только ясно, что “начались волнения из-за того, что полицейские расстреляли Джорджа Блейка”. Что за Джордж Блейк? За что его расстреляли? Нигде никаких следов.

И вот, наконец, разъяснения – впрочем, опять не из российской прессы, а с сайта нашего эмигранта-журналиста в Чехии, Остапа Кармоди. Очень толково и ясно:

“Двенадцать испуганных мужчин

16 ноября 2021-го года в одном из судебных залов на Среднем Западе США собралось 12 человек. На самом деле не все они были мужчинами — среди них точно были и женщины. И, возможно, не все они были испуганы. Хотя, скорее всего всё-таки все, пусть и в разной мере.

Им было чего бояться. Они решали самое важное судебное дело в США за последние годы или даже десятилетия. Их решение могло — и ещё вполне может — обернуться трагически как для страны, так и для них самих. Сам президент США Джо Байден написал, что он “разгневан и озабочен” принятым ими решением. Не он один. Влиятельных людей, разгневанных и озабоченных тем, что позволили себе эти двенадцать, в США сейчас очень много. И у них есть для этого серьёзная причина.

Первые выстрелы

23 августа 2020 года в полицию города Кеноша в Висконсине позвонила женщина. Она жаловалась на то, что к ней домой вломился её бывший бойфренд, который не имеет права там находиться, и силой забрал у неё ключи от машины, чтобы увезти их общих детей. Проверив адрес, полиция обнаружила, что ранее по нему проживал 29-летний Джейкоб Блейк (чёрный), с июля находящийся в розыске по обвинениям в изнасиловании третьей степени (то есть без нанесения телесных повреждений) и домашнем насилии.

Полицейские застали Блейка перед домом и попытались арестовать, но он не дал себя скрутить. Его попытались нейтрализовать тазером, но и это не вышло: Блейк просто развернулся и пошёл к машине, в которой сидела его новая девушка и дети. Полицейские (белые) шли за ним и приказывали остановиться, но Блейк их не слушал. Когда он попытался залезть в машину, один из полицейских схватил его сзади за майку, однако Блейк не обратил на это внимания и продолжал лезть в автомобиль. Тогда полицейские выпустили ему в спину семь пуль.

Видео инцидента смотреть довольно страшно: Блейк не дерётся, даже не ругается с полицейскими, он просто идёт к машине, а потом пытается в неё сесть, после чего полицейские стреляют ему в спину с метровой дистанции. На первый взгляд никакой опасности для полиции он не представлял. Полицейские, однако, оправдывались тем, что Блейк был преступником, находившимся в розыске, вёл себя очевидно неадекватно, и они решили, что он лезет в машину, чтобы достать оттуда оружие. К тому же — на видео этого не видно, но Блейк потом сам в этом признался — у него в руке был нож, и сам он в этом момент был немного не в себе. Наверняка сыграл роль и рост Блейка — 208 сантиметров. Даже без ножа он выглядел угрожающе.

Многие люди почему-то считают, что для полицейских при задержании очень важно не навредить преступнику. Сейчас, после смерти Джорджа Флойда и связанных с ней протестов, это действительно близко к истине, по крайней мере в некоторых американских штатах. Но до истории с Флойдом безопасность преступников при задержании была примерно последней заботой полиции. Первая забота полицейских в таких ситуациях — обеспечить безопасность потенциальных жертв и окружающих гражданских лиц. Вторая — обеспечить безопасность самих полицейских. И только третья — по возможности сохранить жизнь преступнику. Когда полицейские стреляют в подозреваемого, они думают не о том, чтобы как поменьше ему навредить, а о том, как получше его обезвредить, чтобы он сам не смог навредить другим. Поэтому, в частности, если преступник вооружён, ему обычно не стреляют по ногам: даже упав, он может в кого-нибудь выстрелить или метнуть нож.

Семь выстрелов в спину всё равно могут показаться излишними, к тому же в машине в тот момент были дети. Но полицейские оправдывались тем, что инструкция прямо предписывает им в случае опасности продолжать стрелять, пока человек, представляющий угрозу, не будет нейтрализован. Дети в машине тоже стали аргументом в защиту полицейских, которые, по их словам, боялись, что Блейк с ножом представляет для детей опасность.

К счастью, Блейк не погиб, хотя остался парализован и сейчас снова учится ходить.

По результатам внутреннего расследования полицейские были полностью оправданы. Но это было после, через полгода. А вот волнения в Кеноше начались почти сразу.

Первые погромы

Полицейские стреляли в Блейка примерно в 5 вечера. Новость об этом распространилась мгновенно. Люди вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Ближе к вечеру протесты превратились в бунты и погромы. В 10:15 вечера власти Кеноши были вынуждены объявить чрезвычайное положение. В 11 полицейские попытались разогнать толпы слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Но это не помогло. Полиции на улицах было слишком мало. К полуночи толпа подожгла грузовики, которыми полиция блокировала улицы, и безуспешно пыталась поджечь здание суда, а потом пошла громить всё подряд — мэрию, церковь, школу, почту и даже музей динозавров. Но в первую очередь, конечно же, магазины.

Кафе-мороженое

Особенно почему-то досталось продавцам подержанных автомобилей — их стоянки толпа поджигала с особенным удовольствием.

На следующий день на улицы Кеноши опять вышли сотни протестующих. Днём протесты были в основном мирными (да-да, те самые mostly peaceful protests, формулировка, над которой до сих пор справедливо издеваются правые комментаторы), но было ясно, что это лишь до наступления темноты. Губернатор Висконсина ввёл в город национальную гвардию и объявил с 8 вечера комендантский час. В городе перестал работать общественный транспорт, ведущие в Кеношу шоссе были перекрыты, чтобы не допустить в неё погромщиков из других городов.

Но и это не помогло. Вечером беспорядки продолжились с новой силой. Антифа, активисты BLM и просто сочувствующие погромщики попытались взять штурмом здание, где располагались штабы полиции и пожарных, и, потерпев неудачу, опять отправились жечь окрестные магазины и просто всё, что попадётся им под руку. Около 40 зданий было полностью уничтожено, еще примерно столько же повреждено, ущерб сейчас оценивают примерно в 50 миллионов долларов.

Сгоревшее 24-го августа здание Датского землячества

Тем же вечером на Фейсбуке стали организовываться добровольцы, решившие с оружием в руках защищать город от погромов. В этот момент на сцене и появляется главный персонаж этой истории — Кайл Риттенхаус…” и т.д.

https://hyperbolea.substack.com/p/rittenhousedefense

Ну и про Риттенхауса мы уже в курсе, хотя текст стоит прочитать целиком.

Но вообще – впечатление яркое. Как-то похоже, что в США в прошлом году пытались “разжечь костер из сырых дров”, то есть запустить какой-то прям всеамериканский погром и “революцию” – причем практически “с нуля”, из ничего. Многое сумели, но по большому счету – не занялось. В частности, благодаря вот таким Риттенхаусам, видимо.