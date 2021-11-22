Мнение: “Газпром” крайне разочарован Молдавией

"Газпром" крайне разочарован Молдавией

«Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он отметил, что, согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. Как подчеркнул Куприянов, «Газпром» разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств.

«Как известно, «Газпром» в течение длительного времени проводил переговоры с Молдавией по вопросам поставки газа и заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения «Газпрома» по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ», — сказал представитель компании.

Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании, добавил он.

«Имея в виду сложную ситуацию в экономическом и финансовом полож

ении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии выплаты её долговых обязательств перед «Газпромом», а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет», — сказал Куприянов.

В связи с этим «Газпром» уведомил молдавскую сторону о том, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены, заявил он. «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств», — подытожил представитель компании.

https://russian.rt.com/business/news/930742-gazprom-moldaviya-gaz – цинк

Как обычно, когда в бывших республиках СССР к власти приходят прозападные персонажи, там резко начинаются проблемы с оплатой за газ Стоит отметить, что в рамках заключенного контракта https://colonelcassad.livejournal.com/7176852.html, Молдавия должна платить 450 долларов за 1000 кубометров газа.

При этом, если не покупать газ у "Газпрома", а покупать его на "свободном рынке", то там сейчас цена за 1000 кубометров газа составляет на 22 ноября https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/22/n_16895659.shtml 993 доллара. Более чем в 2 раза выше, чем Молдавия платит (вернее должна платить "Газпрому").

Выглядит так, что через Молдавию пробуют, насколько сильно можно попробовать прогнуть "Газпром". Ну если не считать банального варианта, что у Молдавии просто нет денег даже для цены в 2 раза ниже рыночной.

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