Мнение: Цена на сигареты в Австралии, ненадёжность альтернативного курения и польза бега

1. В России курильщики жалуются на дорогие сигареты. Но всё познаётся в сравнении – если верить прикреплённой к посту картинке, в Австралии антиподы вынуждены платить за одну пачку так много, что на эти деньги можно было бы питаться несколько дней.

Есть ли среди моих читателей жители Австралии? Интересно, насколько успешны тамошние методы борьбы с курением?

2. Если ваша цель — бросить курить, то лучше бросать сразу и полностью. Попытка перейти сначала на альтернативное курение менее надёжна:

https://nplus1.ru/news/2021/10/20/e-cigarettes

У бывших курильщиков, перешедших к альтернативным формам употребления никотина, в том числе и к электронным сигаретам, вероятность вернуться к традиционным сигаретам на 8,5 процента выше, чем у людей, полностью прекративших его употребление. Это выяснили американские эпидемиологи после двухлетнего наблюдения за 13000 курящих людей. Исследование опубликовали в JAMA Network Open.

Число курильщиков в России с начала 2000-х годов снижается. Так в 2009 году курили 39 процентов человек, а в 2019 году — 24,2 процента россиян. Похожая статистика наблюдается в странах Западной Европы и в США: в последних с 2005 года число курящих людей снизилось с 20,9 процента до 14 процентов в 2019 году.

Люди, которые хотят бросить курить, часто переходят к альтернативным источникам потребления никотина, которые не содержат продукты горения табака. Несмотря на то, что медицинские ведомства некоторых стран (Великобритании, например) рекомендуют электронные сигареты как первый шаг в отказе от курения, до настоящего времени не было крупных популяционных исследований, которые могли бы оценить эффективность такого подхода в долгосрочной перспективе.

3. Блогер ilyachalov даёт советы по поводу бега. Также он пишет, что по его мнению, бег — это самый выгодный и доступный способ поддержки себя в форме. Процитирую фрагмент:

https://ilyachalov.livejournal.com/199377.html

В школе я ненавидел бег на уроках физкультуры. Я всегда прибегал одним из последних. Я занялся бегом уже после армии и окончания университета, когда начал работать. Только тогда я смог полюбить бег. В этом посте я решил дать несколько советов начинающим. Эти советы выработались у меня за много лет. Я не являюсь ни экспертом, ни профессиональным спортсменом, просто любитель побегать ради здоровья.

Сравнение с другими видами физической активности

Бег — это лучшее спортивное упражнение, если сравнивать по соотношению цены и качества. В плане качества, думаю, это понятно: при беге достаточно равномерно задействуются все части тела.

В плане цены бег выигрывает у всех командных видов спорта вроде футбола, волейбола и так далее, потому что вам не нужно тратить силы на то, чтобы собрать и удержать вместе группу людей (команду). Вам не нужно тратить время на поиск площадки и тратить деньги на аренду зала.

В плане цены бег выигрывает у индивидуальных занятий в спортзале или бассейне: вам не нужно тратить деньги на спортзал и личного тренера, не нужно планировать неделю так, чтобы в определенные дни и определенные часы было свободное время. Бегом вы можете заняться в любое время дня и ночи, когда вам захочется. А бегать можно в любом месте — по улицам города, в парке, в лесу и так далее.

В плане цены бег выигрывает у домашних тренажеров типа эллипсоидов и беговых дорожек: вам не нужно покупать тренажер, выделять для него место в квартире или в собственном доме, платить за потребляемое им электричество.

Для бега нужны лишь кроссовки и удобная одежда. Летом можно бегать в футболке и шортах, зимой — в свитере (толстовке, джемпере) и спортивных штанах. В холодное время года я бы рекомендовал надевать шапку, чтобы закрыть уши, а также должно быть закрыто горло (у джемпера должен быть высокий воротник) — это убережет от простуды.

Пешие прогулки и бег

В плане здоровья ежедневные долгие пешие прогулки лучше, чем бег, особенно для пожилых людей. Однако, бег экономнее по времени. Не все люди готовы выделить в день один-два часа на пешую прогулку. Кроме этого, пешие прогулки хороши для укрепления тела, но мало тренируют так называемую «дыхалку».