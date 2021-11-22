Рашкин отказался от прохождения ДНК-теста в рамках дела об убийстве беременной лосихи

Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин отказался от добровольного установления отцовства в рамках уголовного дела о незаконной охоте, сообщил официальный представитель депутата. По словам Рашкина, в условиях политической ангажированности следствия он не может доверять результатам экспертизы.

Выступая перед членами думской комиссии по этике, народный избранник заявил, что не имеет никакого отношения к беременности лосихи и считает все домыслы на этот счёт провокацией. Рашкин отметил, что несёт моральную ответственность за смерть животного, но моральный облик самой самки лося и её поведение до их встречи остаётся на её совести. В деле также появились показания товарищей депутата по охоте, которые подтвердили, что видели лосиху в компании Рашкина лишь однажды в день убийства, и исключают возможность того, что они были знакомы и ранее. Адвокат депутата Марк Фейгин заявил, что российские спецслужбы не впервые используют такие обвинения для очернения облика политзаключённых.

«Все мы помним известный случай с агентом ГРУ Шарием, который выдвигал похожие обвинения в связи с беременностью самки овцебыка в московском зоопарке. В прошлый раз экспертиза, которую сделали на деньги налогоплательщиков, подтвердила беспочвенность всех этих грязных домыслов. И вот нам опять предлагают на народные средства провести очередной бессмысленный и дорогостоящий тест. Мой клиент имеет право на частную жизнь, и в данной ситуации мы считаем, что экспертиза является излишней и нарушает его права», – считает Фейгин.

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