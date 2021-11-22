Швейцарский кардиолог опроверг мифы о вреде вина, кофе и шоколада

В настоящее время нет авторитетных данных, позволяющих измерить вред или пользу вина, кофе и шоколада для здоровья людей. Об этом заявил известный швейцарский кардиолог Томас Люшер.

По словам Люшера, вино в умеренных количествах не несет в себе ни вреда, ни пользы для организма. Кофе, в свою очередь, полезно при употреблении не более четырех чашек в день. Темный шоколад также оказывает положительное воздействие, если в нем мало сахара и жиров, а белый шоколад, напротив – вреден, сообщает Vse42.ru.