 

Швейцарский кардиолог опроверг мифы о вреде вина, кофе и шоколада

22.11.2021, 20:18, Разное
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В настоящее время нет авторитетных данных, позволяющих измерить вред или пользу вина, кофе и шоколада для здоровья людей. Об этом заявил известный швейцарский кардиолог Томас Люшер.

По словам Люшера, вино в умеренных количествах не несет в себе ни вреда, ни пользы для организма. Кофе, в свою очередь, полезно при употреблении не более четырех чашек в день. Темный шоколад также оказывает положительное воздействие, если в нем мало сахара и жиров, а белый шоколад, напротив – вреден, сообщает Vse42.ru.



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