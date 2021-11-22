 

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами: Москва не в лидерах

22.11.2021, 20:18, Разное
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Самый высокий в России уровень оплаты труда наблюдается в северных регионах страна. Там сотрудникам чаще, чем в других субъектах платят 100 тысяч рублей в месяц и больше.

В ходе исследования российские журналисты установили, что лучшие в стране зарплаты у жителей Чукотки: в 2021 году более 46% работников в этом регионе получали от 100 тысяч рублей. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где их доля составила 40,5% против 35% годом ранее. Тройку лидеров замыкает Магаданская область с результатом 32,1%.

Москва же делит пятое место с Ненецким автономным округом, поскольку в обоих субъектах только около трети (30%) сотрудников имеют зарплату от 100 тысяч рублей, сообщает телеканал “Царьград”.



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