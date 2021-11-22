В Казани зафиксировали 10-балльные пробки на тротуарах

В первый день введения QR-кодов в общественном транспорте на центральных улицах Казани образовались многотысячные толпы пешеходов. По данным Яндекс.Карт, пробки на тротуарах на некоторых участках достигали максимальные 10 баллов.

Массовое скопление людей началось с самого утра и продолжалось до позднего вечера. Средняя скорость потока составляла 100 метров в 15 минут. Лишь в обед нагрузка на тротуарах снижалась до уровня московских пробок в час пик.

«Я вышла из дома в пять утра, чтобы к девяти быть на работе. Идти мне около десяти километров. Уже на выходе из своего района я столкнулась с очередями, которые двигались по разным сторонам дороги. Шли все медленно, а плотность такая, что не протолкнуться. Я пошла в обход через дворы, но и там ситуация не лучше. Весь город стоит. Кто-то даже через заборы перелазил и по стенам карабкался, чтобы быстрее добраться. В итоге я пришла на работу только к часу дня», — рассказала жительница города.

Муниципальные власти заняты решением возникшей проблемы. Уже завтра для разгрузки тротуарной сети часть автодорог будут переданы пешеходам, а также появятся регулировщики для координации потоков людей.

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