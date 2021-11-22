 

В России стали вводить обязательную самоизоляцию для невакцинированных

22.11.2021, 19:22, Разное
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Во всех регионах страны борьба с COVID-19 идет полным ходом. Однако условия этой борьбы в разных субъектах федерации отличаются. Местами применяется практика использования QR-кодов, которая ограничивает непривитых граждан и ставит для них жесткие условия выживания. Пока коронавирус в России не хочет сдавать позиции, правительство ХМАО решило усилить контроль над людьми.

Стало известно, что с 22 ноября до 5 декабря в ХМАО объявлена обязательная самоизоляция для невакцинированного населения. Пока мера касается не всей Югры, а нескольких городов — Урая, Нефтеюганска, Нягани. Еще ограничения задели отдельные поселки Мортка, Мулымья, Междуреченский, Луговой и село Леуши.

Коронавирус в России способствует изобретательности региональных властей, которые порой заставляют народ вакцинироваться устрашающими методами. Так, правительство Татарстана с началом холодов лишило людей без QR-кодов проезда в общественном транспорте. Как сообщают “Известия”, в республике за несколько часов против воли высадили на улицу около 800 непривитых человек.

Напомним, официальная статистика по коронавирусу в России выглядит плачевно. Помимо взрослых, в стране начали вакцинировать еще и детей. На них уже проводятся испытания.



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