 

«Яблоко» исключит из своих рядов членов, не проголосовавших за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

22.11.2021, 18:51, Разное
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Председатель политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский анонсировал новые чистки в партии. Политик намерен исключить всех членов, не поддержавших «Единую Россию» на думских выборах, чтобы избавить партию от сторонников Алексея Навального.

По мнению Явлинского, предыдущих мер по очищению партии от неблагонадежных элементов было недостаточно. Политик считает, что в партии еще могут находиться сторонники Навального, которые планируют совершить рейдерский захват самой известной политической силы России. Для борьбы с потенциальной угрозой Явлинский придумал стратегию, которую назвал «Умным исключением».

«У нас около 16 тысяч членов и мы сомневаемся в каждом из них. Если придется, то я готов возложить на себя одного бремя партийного лидерства и набрать новых сторонников. Уж лучше это, чем позволить уголовникам и популистам захватить власть», — сказал Явлинский.

Лидер «Яблока» добавил, что о его инициативе узнали в администрации президента и попросили политика «не рубить с плеча» и оставить в партии хотя бы несколько человек. Явлинский заверил, что, как минимум, в партии останутся 2 ее члена: он и Сергей Иваненко, который является жестким и последовательным критиком Навального.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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