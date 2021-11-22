Автоэксперты поместили Volkswagen Polo в топ-5 бюджетных трехлетних седанов

Специалисты составили топ-5 бюджетных седанов с пробегом в России. В перечне можно заметить Volkswagen Polo.

В связи с дефицитом новых авто на рынке автолюбители вынуждены покупать авто с пробегом. Вторичный рынок переполнен различными транспортными средствами, но эксперты все же смогли выделить из них 5 лучших седанов до 1 млн. рублей. Оценивались машины, возраст которых не превышает 3 года.

Автомобиль Volkswagen Polo занял второе место в топе бюджетных авто с пробегом. Транспортное средство имеет кузов седан, 1,6 или 1,4 литра мотор и различные вариации коробки передач. Сейчас трехлетнего немца можно приобрести за 820 тыс. рублей. На первом месте – KIA Rio. Цена корейского бестселлера 2018 года колеблется в районе 960 тыс. рублей. В топ-5 специалисты также поместили LADA Vesta, Renault Logan и Ravon Nexia. Цена последних машин на вторичном рынке не превышает 730 тыс. рублей. Читатели были удивлены, увидев представителя Кореи в подборке, так как ранее это авто считалось очень ненадежным средством передвижения.

Источник: avtonovostidnya.ru