 

В Казани из общественного транспорта за утро высадили более 500 человек

22.11.2021, 17:32, Разное
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…без QR-кодов о вакцинации.

В в общественном транспорте Татарстана 22 ноября начали действовать QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Из автобусов, трамваев и метро в Казани, по данным МУП «Метроэлектротранс», за утро высадили более 500 человек без QR-кодов.

«На 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», — сообщили там.

По данным «Метроэлектротранса», на улице Серова возник конфликт между проверяющими и пассажиром, который отказался показывать QR-код, не стал выходить из салона трамвая и вызвал полицию, назвав действия кондуктора незаконными. Задержка движения составляет 30 минут, стоит трамвайный маршрут №1 и №6.

Конфликты возникают и в метро: перед входом на станцию пассажиры «начинают возмущаться и срываются на контролеров», заявили в «Метроэлектротрансе». «Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — добавили там.

Как передает журналист «Эха Москвы» Олег Овчаренко, кондукторы проверяют QR-коды на более загруженных автобусных маршрутах, на остановках, где находится много пассажиров, им в этом помогают дружинники.

В метро, как передает журналист, QR-коды проверяют строже, однако не требуют паспорта или другого подтверждения личности.

«Не обходится без скандалов: некоторые люди считают само требование QR-кодов на транспорте незаконным, а другие сильно удивились, когда оказалось, что им нужно предъявить сертификат о перенесенном коронавирусе или вакцинации», — передает корреспондент «Эха».

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Татарстан первым из регионов РФ ввел QR-коды на общественном транспорте. Помимо этого, в регионе действуют QR-коды для посещения практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 кв. метров. Также запрещена работа в ночное время всех заведений общепита и магазинов, за исключением аптек и автозаправочных станций.

За сутки 21 ноября в Татарстане коронавирус выявили у 263 жителей, из них 93 человека госпитализированы, скончались 10 пациентов с COVID-19. За все время пандемии по состоянию на 21 ноября в Татарстане, по официальным данным, зарегистрировали 35 794 случая COVID-19, умерли 1164 человек.

Источник: Новая газета



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