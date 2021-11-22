 

“Яндекс” научил нейросеть распознавать гомосексуалистов по внешности

22.11.2021, 17:05, Разное
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Специалистам “Яндекса” удалось достичь технологического прорыва – нейросеть научилась по фото и видео определять гомосексуалистов.

Созданная компанией нейросеть сможет классифицировать человека даже в маске и с капюшоном н, а точность её работы составили 99,99%.

Яндекс научил нейросеть распознавать гомосексуалистов по внешностиГендиректор компании Аркадий Волож особо поблагодарил за сотрудничество в обучении нейросети компанию Германа Стерлигова и заявил, что уже подписаны соглашения с департаментом образования Москвы. Установленные в школах на турникетах камеры будут давать сигнал школьному психологу, и если искусственный интеллект решит, что школьник выглядит соответствующим образом, специалист проведёт с ним профилактические беседы и дополнительные занятия по этике.

Минпросвещения подготовило постановление об обязательной установке такой системы во всех школах страны, а МВД намерено установить её в отделениях столичной полиции. Разработку также намерены опробовать в православных храмах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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