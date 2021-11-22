В Tesla появится автопилот, способный ездить по встречной полосе
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Автоконцерн Tesla планирует выпуск новой модели, адаптированной под запросы российских водителей. Основные изменения коснутся режима автономной езды, который будет расширен функциями «езда по встречной полосе» и «подрезка».
«К сожалению, наш автопилот пока мало пригоден для передвижения в условиях российских мегаполисов. Тесты, проведенные на Кутузовском проспекте Москвы, показали, что в час пик скорость езды в автоматическом режиме уступает скорости пешеходов», — признали в пресс-службе автоконцерна.
При разработке новой модели будут учтены особенности езды целевых групп.
«Наши потенциальные клиенты в России: депутаты Госдумы, сотрудники правительства, успешные бизнесмены. В ходе исследования выяснилось, что для езды этой категории людей характерна более агрессивная езда, чем в случае с обычными водителями»
Пресс-служба автоконцерна заверила, что дополнительные опции будут включены только в модели для российского рынка, они не будут доступны для клиентов из Северной Америки, ЕС и Китая.
Также в российской версии Tesla планирует научить автопилот оскорблять других водителей при преодолении дорожных заторов. Ругательства будут адаптированы под законодательство РФ: из них исключат выражения, которые могут трактоваться, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.
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