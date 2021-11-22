В Tesla появится автопилот, способный ездить по встречной полосе

Автоконцерн Tesla планирует выпуск новой модели, адаптированной под запросы российских водителей. Основные изменения коснутся режима автономной езды, который будет расширен функциями «езда по встречной полосе» и «подрезка».

«К сожалению, наш автопилот пока мало пригоден для передвижения в условиях российских мегаполисов. Тесты, проведенные на Кутузовском проспекте Москвы, показали, что в час пик скорость езды в автоматическом режиме уступает скорости пешеходов», — признали в пресс-службе автоконцерна.

При разработке новой модели будут учтены особенности езды целевых групп.

«Наши потенциальные клиенты в России: депутаты Госдумы, сотрудники правительства, успешные бизнесмены. В ходе исследования выяснилось, что для езды этой категории людей характерна более агрессивная езда, чем в случае с обычными водителями»

Пресс-служба автоконцерна заверила, что дополнительные опции будут включены только в модели для российского рынка, они не будут доступны для клиентов из Северной Америки, ЕС и Китая.

Также в российской версии Tesla планирует научить автопилот оскорблять других водителей при преодолении дорожных заторов. Ругательства будут адаптированы под законодательство РФ: из них исключат выражения, которые могут трактоваться, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

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