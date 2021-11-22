Мнение: Лица запрещенной национальности

Лица запрещенной национальности

Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальности преступника. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее сообщалось о решении парламента Чечни внести соответствующий проект поправок в Госдуму.

По мнению автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

https://russian.rt.com/russia/news/930446-nacionalnost-smi-zakon – цинк

Лицо запрещенной национальной принадлежности, неясного вероисповедания и не факт, что принадлежащее к народам Российской Федерации причастное к совершению преступлений.

Разумеется, все это борьба с симптомами, которая приведет лишь к расцвету разнообразных эвфемизмов разной степени юмористичности (шутейки за 300 про лиц неизвестной национальности) и "эзоповости".

Впрочем, не факт, что это эту инициативу примут. Помнится в 2012-м году эту тему также актуализировали, в том числе и Путин, но дальше разговоров дело не пошло.

Ниже, привет из 2012-го года.

Российские законодатели могут запретить журналистам упоминать национальность лиц, нарушивших законы, причем новая норма будет касаться не только подозреваемых, но и задержанных, арестованных, а также уже осужденных граждан. Соответствующая мера обсуждается на высшем уровне: в четверг спикер московского парламента Владимир Платонов предложил президенту Владимиру Путину поддержать инициативу, напомнив, что такой законопроект был внесен в Госдуму еще в 2007 году.

«Что мы видим сейчас? Информация о любом преступлении, сопровождаемая указанием национальности, — в обществе начинаются дополнительные проблемы, — сказал Платонов. — Руководствуясь не только этим, мы подготовили и внесли законодательную инициативу, которая запрещает средствам массовой информации в отношении любого участника уголовного процесса (не только задержанного, но и арестованного, осужденного, потерпевшего) указывать его национальность, вероисповедание и прочее».

«Да, жестковатые законодательные инициативы: там вплоть до закрытия СМИ», — признал Платонов.

Упоминать национальность преступников «абсолютно бессмысленно и даже вредно», согласился со спикером Мосгордумы Путин, добавив, что он бы поддержал такой законопроект, если бы он пришел к нему на подпись. «Какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона?» — сказал президент, комментируя вопрос Платонова.

Законопроект, о котором говорит спикер Московской думы, городские парламентарии внесли в Думу еще в марте 2007 года. Причем документ предполагает введение запрета на упоминание национальности преступников не только для СМИ, но и «в компьютерных сетях».

В общем, история тянется еще с 2007 года, теперь вот новый заход, уже со стороны Чечни (или уже надо писать со стороны одного субъекта федерации расположенного где-то на юге?).

PS. Разумеется. определяющим фактором должна являться ответственность за нарушение закона безотносительно национальности преступника. Без всяких скидок на национальность, боязнь кого-нибуь обидеть, мнение диаспор или людей со светлыми лицами. Когда закон одинаково применяется на территории страны к лицам любой национальности, проблем с упоминанием национальности преступников в СМИ куда как меньше.

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