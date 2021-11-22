 

Мнение: Казань сQRвилась…

22.11.2021, 11:56, Разное
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Сегодня Казань первой в России ввела полный запрет на проезд в транспорте  без QR-кода.   К 7:30 утра из автобусов, трамваев и метро высадили более 500 человек без QR-кодов.

Накануне запрета на проезд в транспорте без QR-кода, казанский «Метроэлектротранс» набрал новых работников – контролеров QR-кодов – с обещанной зарплатой в 25 тыс рублей в месяц.

Сегодня не обошлось без скандалов. По данным «Метроэлектротранса», один из пассажиров трамвая отказался показывать QR-код, не стал выходить из салона и вызвал полицию, назвав действия кондуктора незаконными. Трамвай стоял более 30 минут.

В метро перед входом на станции пассажиры «начинают возмущаться и срываются на контролеров», заявили в «Метроэлектротрансе».

Так начался первый день новой жизни Казани, который можно назвать то ли «Казань сQRвилась» то ли «Казань оQRвилась».

Повторюсь, Казань – первый в России город, где ввели запрет на проезд в транспорте без QR-кода. Вообще-то это попахивает правовой вакханалией…. И в Казани, видимо, решили провести эксперимент, как народ  отнесется к этой вакханалии.  Проглотит? А если проглотит, то можно будет двигаться дальше и обязать народ повесить на носы коолкольчики с   QR-кодами?

Источник: Ирек Муртазин



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