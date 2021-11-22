 

Мнение: Победа Израиля над здравым смыслом

22.11.2021, 5:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ролик, предлагаемый здесь – в новом формате, здесь я активно используя сайт с Яндекс-статистикой. По-моему, чрезвычайно удачно для подачи материала – во всяком случае, записывал с удовольствием. Надеюсь, вам будет также интересно слушать.

Производим захватывающий экскурс в дебри ковидной статистики – и если это покажется скучно, я готов съесть собственную шляпу. Сегодня, для затравки – обсуждаем Израиль. Специально подчеркну – мы обсуждаем абсолютно открытые, официальные данные ВОЗ. Никакой конспирологии, только факты! Ну а выводы… Выводы вы сделаете сами.
Если хватит духу, конечно.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Мнение: Что делать, если не удалось родиться в семье среднего класса

18.11 / Не хотела Оленька — смогла Настенька – Личное мнение

03.05 / Мнение: Послание Путина и голодовка Навального…

30.04 / Мнение: Купленные США, уличная жизнь в Лос-Анджелесе и вина белого человека

24.06 / Мнение: Письмо: “Подcнял корону равенства”

13.08 / “Вы за nude?”: Регина Тодоренко вызвала сомнения подписчиков в натуральности своего фото

30.10 / «Роскосмос» планирует коррекцию орбиты МКС 12 ноября

11.09 / Мнение: Кубинские врачи: Между санкциями и Нобелевской премией

10.09 / В XVIII веке во Франции с неба упал странный объект, пилот которого выжил и убежал в лес

14.08 / Зажало в конвейере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика