Мнение: Победа Израиля над здравым смыслом

Ролик, предлагаемый здесь – в новом формате, здесь я активно используя сайт с Яндекс-статистикой. По-моему, чрезвычайно удачно для подачи материала – во всяком случае, записывал с удовольствием. Надеюсь, вам будет также интересно слушать.

Производим захватывающий экскурс в дебри ковидной статистики – и если это покажется скучно, я готов съесть собственную шляпу. Сегодня, для затравки – обсуждаем Израиль. Специально подчеркну – мы обсуждаем абсолютно открытые, официальные данные ВОЗ. Никакой конспирологии, только факты! Ну а выводы… Выводы вы сделаете сами.

Если хватит духу, конечно.