Мнение: Инструкции гауляйтера

ВОЗовский гауляйтер Европы (официальная должность «директор Европейского бюро ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе умрет полмиллиона человек от известной заразы уже этой зимой, если европейские страны «не ужесточат ограничения».

Европа при этом привита уже настолько плотно, что вакцинированы поголовно все, в кого вообще можно воткнуть иглу. Редкие исключения вроде Молдавии, Албании, Боснии и Герцоговины с наплевательским отношением к рекомендациям рейхсканцелярии. Гибралтар привит на 121 процент — и это не чуровские 146 процентов, эти ребята просто пошли по второму кругу.

Известной заразе, кстати, на всё это глубоко наплевать, она, похоже, и не в курсе, что с ней ведут беспощадную борьбу. У нее по графику сезонное обострение, она в своей реальности и по своему графику.

Герр Клюге при этом довел позицию ВОЗ, что принудительная вакцинация (речь теперь идет о тех, кому категорически противопоказаны любые прививки, и поэтому они пока не охвачены) должна быть, но вначале нужно до конца использовать возможности «ковидных паспортов»: «…Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить…» (Ну, тут всё как обычно: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Здоровье — это болезнь»)

В Европе дела для Нового Рейха идут очень неплохо: неохваченные вакцинацией уже являются меньшинством, и в скором времени контрольная планка охвата в 80 процентов будет достигнута. Настанет время силового принуждения, о котором и говорит Клюге. Силовое принуждение неизбежно приведет к необходимости введения в ряде территорий военного положения, под прикрытием которого общественную безопасность будут обеспечивать принудительной изоляцией. Благо, у Европы опыт в вопросах изоляции нелояльного рейху контингента отработан уже давно. Жаль, специалисты уже отошли в мир иной, но и нынешние не лыком шиты.

Для введения военного положения нужен повод, поэтому вероятность фейковой локальной войны на континенте резко возрастает. Где именно — сказать сложно, но для этого есть партнер в Кремле, который вполне может этот повод любезно предоставить. Прибалтика, Белоруссия, Донбасс или Крым — навыбор. Кстати, вот прямо сейчас под Горловкой что-то очень громко бахает, идет крайне интенсивный обстрел. Партнеру в Кремле небольшая войнушка будет тоже в радость — будет чем отвлечь своих замордованных сограждан, взбодрить их порцией патриотизма, ну и под шумок продвинуться в вопросах выполнения плана по закалыванию мертвой водой от Гинцбурга.

Во всяком случае, по сюжету военное положение с обеих сторон очень даже напрашивается. Хотя, понятно, такие вещи происходят по факту.

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