Лосьоны для тела полезны, если их использовать правильно. Какие ошибки совершают многие женщины

Лосьон для тела является очень важным косметическим средством для ухода за кожными покровами. Можно наносить его как вечером после приема душа, так и по утрам, даже если не принимать душ.

Однако некоторые женщины не знают того, как правильно наносить лосьон на кожу, и при этом совершают достаточно распространенные ошибки. Косметологи рекомендуют использовать это средство в течение 3-5 минут после приема ванны или душа. Это поможет удержать влагу в кожных покровах и восстановить барьер кожи, который был нарушен при использовании мыла или очищающих средств.

Вот некоторые достаточно распространенные ошибки, которые многие женщины совершают при использовании лосьона.

Использование недостаточного количества средства

Не стоит слишком сильно экономить при нанесении лосьона на кожу и использовать минимальное количество этого средства. Естественно, не стоит выливать всю бутылку на свое тело за один раз. Но нужно использовать достаточно количество лосьона.

Не покрывать полностью все тело

Многие женщины при использовании лосьона наносят его только лишь на верхнюю часть тела, что совершенно неправильно.

На самом деле нужно увлажнять практически каждый сантиметр своего тела. Это позволит полностью увлажнить кожные покровы.

Не учитывать потребности кожи

Нужно выбирать тот косметический продукт, который содержит в своем составе витамины, питательные и полезные вещества, а также компоненты, которые на некоторое время помогут сохранить кожные покровы хорошо увлажненными.

Отличным решением будут лосьоны для тела, которые содержат в своем составе натуральные компоненты, которые способствуют увлажнению и восстановлению эпидермиса. Чтобы увлажняющий эффект продлить на более длительное время, стоит использовать кремообразное средство или же лосьон, который в своем составе содержит масла.

Если же это средство более водянистое, то оно намного быстрее испаряется с поверхности кожных покровов. Хорошими защитными свойствами обладают такие ингредиенты, как масло ши, жирные кислоты, церамиды, экстракт огурца.

Лосьоны помогают предотвратить преждевременное старение кожных покровов. Это происходит благодаря хорошим увлажняющим свойствам этого средства. Ингредиенты, которые повышают уровень влажности кожи и создают защитный барьер, помогают предотвратить преждевременное появление морщин.

Кроме того, антиоксиданты очень полезны для устранения свободных радикалов, образующихся в результате воздействия солнца и факторов окружающей среды. Пептиды же полезны для выработки коллагена.

Для стареющей кожи нужно использовать лосьон дважды в день, то есть утром и вечером.