Оранжевый – комфорт, а желтый – счастье: как цветотерапия помогает снять стресс и беспокойство во время беременности

Мы воспринимаем этот мир через призму зрения. Повсюду нас окружает разнообразие красок. Могут ли цвета влиять на нашей самочувствие и настроение? Да, цветотерапию уже давно используют в психотерапии. Но особенно эффективна она для беременных женщин. Как снять беспокойство и стресс во время беременности с помощью цветотерапии? Расскажем об оттенках, которые лучше всего влияют на нашу психику.

Розовый снимает стресс

Мягкие цвета благотворно воздействуют на психику, успокаивая нас. Использовать можно не только розовый, но и другие пастельные оттенки. Например, бежевый, сиреневый или нежно-фиолетовый.

Считается, что розовый обладает расслабляющим и успокаивающим свойствами. Старайтесь носить одежду и аксессуары этого цвета. Купите предметы декора для гостиной или оформите детскую в розовом цвете, если вы ждете рождения девочки. Даже лак для ногтей может благотворно повлиять на ваше самочувствие.

Зеленый для облегчения головной боли

Зеленый – это цвет природы, поэтому неудивительно, что он ассоциируется у нас только с расслаблением. Когда мы смотрим на растения или цветы, мы невольно успокаиваемся и забываем о тревоге. Именно зеленый помогает нам чувствовать близость к природе.

Зеленый – это цвет, который создает гармонию в интерьере. Это особенно важно для того, чтобы сбалансировать разум и тело беременной женщины. К тому же зеленый помогает при головной боли. Заставьте комнаты в доме растениями. Это самый простой способ привнести больше зеленого в свою жизнь.

Синий создает примирительное настроение

Подумайте о том, какие ассоциации у вас вызывает синий цвет. Наверняка вы тут же вспомните о небе и море. Этот цвет обладает успокаивающей аурой. Он помогает побороть тревогу и погасить в себе накопившиеся обиды.

Если из-за гормонального сбоя, вы чувствуете сильную раздражительность, окружите себя вещами синего и голубых цветов. Эти оттенки помогают снять напряжение. А еще считается, что синий даже способен понизить давление и выровнять дыхание.

Желтый для счастья

Желтый едва ли подарит вам спокойствие. Но этот цвет прочно ассоциируется с солнцем, одуванчиками и чувством безграничного счастья. Во время беременности женщины часто чувствуют себя подавленными. Поэтому им нужно добавить немного желтого в свою жизнь. Этот цвет хорошо оживляет атмосферу в доме, привносит в нее больше тепла. Добавьте больше желтых деталей в гостиную или столову. Его оттенки повышают аппетит и в целом улучшают настроение, но могут быть слишком тяжелыми для спальни. Если вы хотите оформить ее в желтом цвете, то выбирайте его пастельные тона.

Оранжевый для комфорта

Красный сам по себе – это достаточно агрессивный цвет. Но его сочетание с желтым может улучшить настроение будущей мамы. Оранжевый тоже хорошо воспринимается нашим зрением. Этот цвет повышает аппетит, успокаивает и делает нас счастливее. Более того, оранжевый хорошо влияет на здоровье сердца и легких. Сам по себе он может быть достаточно тяжелым, поэтому не увлекайтесь им при оформлении интерьера. Лучше использовать оранжевые акценты: например, выставить нас стол тарелку апельсинов.