 

На рейсах «Победы» второй пилот будет исполнять обязанности бортпроводника

21.11.2021, 13:31, Разное
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Авиакомпания «Победа» в целях экономии сокращает ставки бортпроводников на внутренних рейсах, сообщил официальный представитель «Аэрофлота».

Разносить пассажирам пледы и напитки будет второй пилот воздушного судна. В общей сложности компания планирует сократить 1600 бортпроводников, возложив их обязанности на других членов экипажа. Это позволит избежать роста цен на авиаперелёты в 2022 году.

На рейсах авиакомпании «Победа» второй пилот будет исполнять обязанности бортпроводникаКак отмечают в руководстве компании, второй пилот большую часть времени не занимается никакой полезной деятельностью и поэтому может быть привлечён к исполнению других обязанностей, таких как выдача пассажиром пледов и стаканчиков с водой, открытие и закрытие туалетов и уборка коридоров в салоне.

Также планируется запустить рейсы класса «ультра-эконом», где обслуживать пассажиров в салоне будет также и командир воздушного судна.

– Мы не можем себе позволить платить зарплату бездельникам. Второй пилот просто сидит рядом с командиром и получает зарплату. А мог бы сделать что-то полезное: подмести коридор, вымыть иллюминаторы, помочь пассажирам спеленать младенца. Мы рассматриваем различные способы сокращения расходов, которые в конечном итоге приведут к удешевлению билетов для пассажиров. В том числе, возможно, в будущем бортпроводники и пилоты будут назначаться из числа пассажиров по принципу дежурства, – заявили в представительстве «Победы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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