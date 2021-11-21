Какие женщины нравятся мужчине-Овну и как соответствовать его требованиям: советы астрологов женщинам

Если вам удалось заполучить одного из самых ярых холостяков, то, вероятно, вы захотите узнать, как удержать Овна. Согласно астрологии знак зодиака Овен является свободолюбивым, и ему требуется дальновидный и предприимчивый партнер, который сможет поддерживать яркий огонь страсти. Вот как можно удержать любимого.

Проявить свою независимость

Овен любит остроумие, а также он ценит независимость девушки. Кроме того, такой мужчина точно оценит своего рода любовную игру, именно поэтому можно смело делать недвусмысленные намеки.

Овну нравится некоторый дух соперничества, следовательно, нужно отстаивать свое мнение и желания. Не нужно бояться спорить с Овном, так как это сделает женщину в его глазах более привлекательной.

Продемонстрировать интеллектуальные способности

Овен хочет, чтобы рядом была женщина, которой он сможет гордиться. Именно поэтому она должна отличаться высокими интеллектуальными способностями.

Однако, несмотря на все умственные способности и остроумие, избранница Овна не должна демонстрировать надменность и унижать людей.

Флиртовать, но невинно

Овен хочет, чтобы его любимая женщина была откровенной, но при этом невинной. Кокетничать нужно только лишь со своим любимым мужчиной.

Овен хочет чтобы его женщина была особенной, чтобы выглядела хорошо, но чтобы принадлежала только лишь ему.

Принять его хобби

Овен любит и ценит физическую привязанность и не стесняется демонстрировать это, а также получать внимание от своего партнера. Однако ему также нужна такая женщина, которая периодически готова оставаться в одиночестве.

У Овна есть хобби, от которого он не готов отказываться, и его партнеру придется это принять. Кроме того, этот мужчина одобрит, если его любимая женщина разделит с ним хобби.

Контролировать гнев

У Овна достаточно переменчивый и взрывной характер. Однако этот мужчина практически сразу же забывает все обиды и долго злиться не умеет.

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Но стоит помнить о том, что Овен просто терпеть не может, когда кто-то злится на протяжении длительного времени и не может простить обиды. Нужно научиться контролировать свой характер.

Разбираться в искусстве

Овен ценит в жизни прекрасные вещи, особенно искусство. Он может коллекционировать произведения искусства.

Если женщина является художником или же занимается каким-то видом искусства, то, скорее всего, она очень сильно привлечет внимание Овна. Часто можно встретить его в музее или же галерее.

Идеалом Овна является утонченная, но немного приземленная женщина, которая сможет разделить его интерес к искусству.

Любить спорт

Овен жаждет как можно чаще бывать на свежем воздухе. Его можно встретить в спортивном клубе или же просто на соревнованиях по футболу или баскетболу, где он будет болеть за свою любимую команду.

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Овен желает, чтобы спутница его жизни занималась вместе с ним спортом и наслаждалась этим.

Какой должен быть темперамент у женщины, чтобы привлечь внимание Овна

Этого мужественного мужчину привлекает красота. Однако Овен желает, чтобы красота женщины была не только внешней, но и внутренней. Он просто терпеть не может пустышек, поэтому ему важна глубина души и внутренний мир.

Мужчины-Овны сильные и обладают высоким уровнем энергии. Они ищут для себя женщин, которые способны вести активный образ жизни. Сюда входят не только дневные мероприятия, но и ночные развлечения.

Овен является самым настоящим романтиком, ему нравится дарить своему любимому человеку много внимания, а также ухаживать за ним.

Он хочет, чтобы женщина могла оценить все его ухаживания, какими бы старомодными они ни были, но при этом чтобы возлюбленная оставалась современной.

Овен точно знает о том, что сказать и как смотреть на женщину, чтобы заставить ее почувствовать себя единственной и самой желанной женщиной в мире. Важно показать Овну свою страсть и темперамент, так как он желает очень ярких чувств.

Кроме того, женщина должна быть веселой, жизнерадостной, уметь поддержать разговор. Овен хочет, чтобы его возлюбленная была на равных с ним. Хорошее чувство юмора заводит такого мужчину. Однако нужно постараться проявлять некоторую сдержанность, чтобы ваши слова не были жестокими или слишком резкими. Овен не позволит никому унижать другого человека.

Этого мужчину просто очаровывает веселый смех, нежные прикосновения и искренние комплименты.